Almanya'da Yunus Emre Enstitüsü ile Büyükşehir Belediyesi arasında futbol turnuvası düzenlendi

Güncel

Almanya'nın Potsdam kentinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Potsdam Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 21. Uluslararası Büyükelçilikler Salon Futbol Turnuvası düzenlendi.

Turnuva kapsamında Berlin'deki diplomatik misyon temsilcilerine Yunus Emre'nin faaliyetleri tanıtıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı çalışanları ile Azerbaycan, Fransa, Polonya, İspanya, Kosova, Fas, Romanya, Moldova ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçilik personelinden oluşan futbol takımları turnuvada kültürel ve sportif olarak kaynaşma imkanı buldu.

Potsdam Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Schubert'in barış elçisi olarak katıldığı turnuvada şampiyon İspanya Büyükelçiliği oldu. Fransa ikinci ve Almanya Dışişleri Bakanlığı da üçüncü sırada turnuvayı bitirdi.

YEE Berlin Müdürü Samet Kapısız, şampiyon olan takıma madalya ve kupa takdim etti.

Turnuvada, çeşitli etkinliklerin yanı sıra Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.