Almanya\'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Mayer, Kerkük\'e ulaştı

Almanya'nın Stuttgart kentinden yola çıkan Alexander Mayer, yaklaşık 5 aydır bisikletiyle farklı ülkeleri geçerek sürdürdüğü dünya turu kapsamında Irak'ın Kerkük kentine geldi.

Türkiye üzerinden Irak'a geçen Mayer, yolculuğu sırasında İstanbul, Sivas, Amasya, Erzincan, Erzurum, Van ve Hakkari gibi kentleri ziyaret etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Mayer, "Türkiye'de geçirdiğim zaman çok güzeldi. Doğal güzelliklerden ve karşılaştığım insanların misafirperverliğinden çok etkilendim." dedi.

Kerkük'te de sıcak karşılandığını anlatan Mayer, kentte tanıştığı insanların kendisine şehri gezdirdiğini ve görülmesi gereken yerleri gösterdiğini söyledi.

Mayer, Kerküklü bir ailenin kendisini evlerinde ağırladığını ve akşam yemeği ikram ettiğini belirterek, kentte kendisini oldukça rahat hissettiğini dile getirdi.

Dünyanın büyük ve güzel olduğunu ifade eden Mayer, mümkün olduğunca fazla yer görmek istediğini söyleyerek, yolculuğu için belirli bir zaman sınırı koymadığını ifade etti.

Orta Doğu turunu Uman'da tamamlayacak

Orta Doğu'nun tamamını gezmek istediğini belirten Mayer, bu kapsamda nihai hedefinin Umman'ın başkenti Maskat'a ulaşmak olduğunu vurguladı.

Mayer, Kerkük'ten Bağdat'a doğru yola çıkacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Kerkük'ten Bağdat'a geçmeyi planlıyorum. Bu da yaklaşık iki gün sürecek. Başkentte bir süre kenti keşfetmeyi, daha sonra Bağdat'ın güneyindeki bazı önemli ve ilgi çekici kentleri ziyaret etmeyi planlıyorum."

Irak'tan Ürdün'e geçerek Amman ve Petra'yı ziyaret edeceğini dile getiren Mayer, ardından Suudi Arabistan ve Umman'a gitmeyi hedeflediğini kaydetti.

Mayer, yolculuğunun Umman sonrası bölümüne ilişkin kesin bir planının bulunmadığını kaydederek, Maskat'tan sonra bisikletiyle Afrika'ya geçme seçeneklerini değerlendirebileceğini söyledi.

Son olarak Mayer, yaklaşık 5 aydır devam eden bisiklet yolculuğunda farklı ülkeleri, şehirleri ve kültürleri tanımanın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu kaydetti.