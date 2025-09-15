Almanya'dan Gazze Uyarısı

Almanya'nın eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, ülkesinin İsrail'e desteği nedeniyle Gazze'deki soykırıma yardım ve yataklıktan suçlu bulunabileceği uyarısında bulundu.

Eski Başbakan Angela Merkel'in dış politika danışmanlığı görevinde de bulunan Heusgen, Berliner Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Almanya'nın Gazze'de kullanılacak silahları tedarik etmesi halinde soykırıma yardım ve yataklık etmekten suçlu bulunma tehlikesi var. Bu, felaket olur." dedi.

İsrail'in İran gibi ülkelerin saldırılarına karşı kendini savunmak için kullandığı silahların tedarikinin devam edebileceğini dile getiren Heusgen, şunları söyledi:

"Ancak Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı savaşta kullanılabilecek silahların tedariki tamamen farklı bir konudur. Bu tedarikler durdurulmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de soykırım tehlikesi olduğunu tespit etmiştir. İsrail, Uluslararası Adalet Divanının insani yardımın ulaştırılması için etkili önlemler alınması gibi şartlarını yerine getirmedi. Aksine insanlar açlıktan ölüyor."

Heusgen, Almanya'nın İsrail politikasında köklü değişiklik yapılması gerektiğini savunarak Filistin'in devlet olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası mahkemelerin ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Heusgen, bugüne kadarki tutumu olan İsrail'e neredeyse koşulsuz desteğin Almanya'yı hukuki açıdan savunmasız hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Heusgen, Alman hükümetini Gazze'deki sivil halkın uğradığı büyük kayıplara yeterince tepki göstermediği için eleştirerek, birçok Avrupa Birliği ülkesinin Filistin'i zaten tanıdığını ve Almanya'nın da bu konuda aynı yolu izlemesi gerektiğini vurguladı.