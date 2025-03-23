Almanya'dan İmamoğlu'na Destek: Tutuklama Demokrasiye Saldırı

(ANKARA) - Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Sosyal Demokrat Yerel Siyaset Topluluğu (Bunnes SGK), tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için dayanışma açıklaması yaptı. Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması demokrasiye saldırıdır. Kendisinin ve aralarında İstanbul ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu diğer tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Sosyal Demokrat Yerel Siyaset Topluluğu (Bunnes SGK), tutuklanmasının ardından "Ekrem İmamoğlu ile dayanışma" açıklaması yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmamoğlu'na tam desteğimiz var"

"Sosyal Demokrat Yerel Siyaset Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişinin daha tutuklanması haberini endişe ve dehşetle karşıladı. İmamoğlu'na tam desteğimiz var. Kendisinin ve aralarında İstanbul ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu diğer tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması demokrasiye saldırıdır. İmamoğlu, Mart 2024'te İstanbul halkı tarafından yeniden belediye başkanı seçildi. Gözaltılar, Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta yapılması planlanan parti içi seçimde CHP'nin 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en büyük adayı olarak gösterilmesinin muhtemel olmasından birkaç gün önce gerçekleşti.

" Türkiye'deki gelişmeleri, özellikle yerel yönetimlerin ve vatandaşların durumunu büyük bir kaygıyla izliyoruz"

Uzun yıllardır Türkiye'deki gelişmeleri, özellikle yerel yönetimlerin ve vatandaşların durumunu büyük bir kaygıyla izliyoruz. Son aylarda Güneydoğu'da Mardin, Van, Batman ve Halfeti belediye başkanları ile İstanbul'da bazı ilçe belediye başkanları yeniden tutuklandı. Çok sayıda belediye başkanı ve yerel siyasetçinin tutuklanması ve eyalet yöneticilerinin atanması, yerel özyönetim ve yerel demokrasiye yönelik kalıcı bir tehdit oluşturmaktadır. Ocak ayı sonunda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools bu uygulamayı bir kez daha kınadı.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin gözetilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda taahhüt ettiği yerel yönetim özyönetimine saygı göstermesi gereklidir."