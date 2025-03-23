Almanya'dan İmamoğlu'na Destek: Tutuklama Demokrasiye Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'dan İmamoğlu'na Destek: Tutuklama Demokrasiye Saldırı

Almanya Sosyal Demokrat Partisi, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için dayanışma açıklaması yaptı. Dayanışmada, İmamoğlu'nun tutuklanmasının demokrasiye bir saldırı olduğu vurgulandı ve derhal serbest bırakılması talep edildi.

23.03.2025 17:45  Güncelleme: 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Sosyal Demokrat Yerel Siyaset Topluluğu (Bunnes SGK), tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için dayanışma açıklaması yaptı. Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması demokrasiye saldırıdır. Kendisinin ve aralarında İstanbul ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu diğer tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Sosyal Demokrat Yerel Siyaset Topluluğu (Bunnes SGK), tutuklanmasının ardından "Ekrem İmamoğlu ile dayanışma" açıklaması yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmamoğlu'na tam desteğimiz var"

"Sosyal Demokrat Yerel Siyaset Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişinin daha tutuklanması haberini endişe ve dehşetle karşıladı. İmamoğlu'na tam desteğimiz var. Kendisinin ve aralarında İstanbul ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu diğer tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması demokrasiye saldırıdır. İmamoğlu, Mart 2024'te İstanbul halkı tarafından yeniden belediye başkanı seçildi. Gözaltılar, Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta yapılması planlanan parti içi seçimde CHP'nin 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en büyük adayı olarak gösterilmesinin muhtemel olmasından birkaç gün önce gerçekleşti.

" Türkiye'deki gelişmeleri, özellikle yerel yönetimlerin ve vatandaşların durumunu büyük bir kaygıyla izliyoruz"

Uzun yıllardır Türkiye'deki gelişmeleri, özellikle yerel yönetimlerin ve vatandaşların durumunu büyük bir kaygıyla izliyoruz. Son aylarda Güneydoğu'da Mardin, Van, Batman ve Halfeti belediye başkanları ile İstanbul'da bazı ilçe belediye başkanları yeniden tutuklandı. Çok sayıda belediye başkanı ve yerel siyasetçinin tutuklanması ve eyalet yöneticilerinin atanması, yerel özyönetim ve yerel demokrasiye yönelik kalıcı bir tehdit oluşturmaktadır. Ocak ayı sonunda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools bu uygulamayı bir kez daha kınadı.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin gözetilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda taahhüt ettiği yerel yönetim özyönetimine saygı göstermesi gereklidir."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Demokrasi, İstanbul, İmamoğlu, Politika, Almanya, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan İmamoğlu'na Destek: Tutuklama Demokrasiye Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:40 Rize’de İmamoğlu’na destek yürüyüşünde arbede Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:08:44. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'dan İmamoğlu'na Destek: Tutuklama Demokrasiye Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement