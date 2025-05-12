Almanya'dan PKK'ya Önemli Destek

Almanya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını, terör ve şiddet sarmalını kırmak için önemli bir adım olarak niteledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın X'teki hesabından yapılan açıklamada, "PKK'nın açıklaması, Türkiye ve bölgede on yıllardır devam eden terör ve şiddet sarmalını kırmak adına önemli bir adımdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada kalıcı bir çözümün tam bir uygulama ve siyasi bir süreç gerektirdiği kaydedildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni de günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soru üzerine söz konusu gelişmenin barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması için olumlu bir adım olacağını belirtti.