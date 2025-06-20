Almanya'dan Sivil Kayıplara Dikkat - Son Dakika
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Almanya'dan Sivil Kayıplara Dikkat

20.06.2025 14:26
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Almanya, çatışmada tarafların sivil kayıpları sınırlama yükümlülüğünü vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmada her iki tarafın sivil kayıpları sınırlamak ve sivilleri özellikle korumak için her şeyi yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Wagner, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin, Alman hükümetinin İsrail'in İran'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarını kınayıp kınamadığı sorusuna ilişkin, "Her bir sivil kayıp elbette fazladır. Uluslararası insancıl hukuk geçerlidir. Herkes sivilleri korumak için mümkün olan her şeyi yapmakla yükümlüdür." dedi.

Ancak, İsrail ve İran'ın eylemlerinde bir fark algıladığını savunan Wagner, "İsrail'deki şehir merkezlerine ayrım gözetmeden yapılan balistik füze saldırılarının, İsrail'in askeri operasyonlarından farklı bir nitelikte olduğunu düşünüyorum. Tüm taraflar, elbette İsrail de dahil olmak üzere, sivil kayıpları sınırlamak ve sivilleri özellikle korumak için her şeyi yapmak zorundadır." diye konuştu.

AA muhabirinin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını açıkça kınamıyor musunuz şeklindeki soruya da "Elbette bunu yaptım. Her ölen sivilin bir fazla olduğunu söyledim. Tüm taraflar elbette İsrail de dahil olmak üzere sivil kayıpları sınırlamak ve sivilleri özellikle korumak için her şeyi yapmalı." yanıtını verdi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

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