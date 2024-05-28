Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Filistin politikası nedeniyle yuhalandı - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Filistin politikası nedeniyle yuhalandı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Filistin politikası nedeniyle yuhalandı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte Alman hükümetinin Filistin politikası nedeniyle yuhalandı. Baerbock'un konuşma sırasında protesto eden dinleyiciler, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını talep etti. Protestocular daha sonra güvenlik eşliğinde salondan çıkartıldı.

28.05.2024 00:05
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte Alman hükümetinin Filistin politikası nedeniyle yuhalandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Baerbock'un dün Berlin'de anayasanın kabulünün 75. yılı nedeniyle düzenlenen Demokrasi Festivali'nde yaptığı konuşma sırasında yuhalandığı görüldü.

Etkinliğe katılan dinleyicilerden bazıları, Alman hükümetinin Filistin politikasını protesto etti, Baerbock'un konuşmasını yuhalayarak ve pankartlar açarak engellemek istedi.

Alman hükümetini tek taraflılıkla suçlayan katılımcılar, Baerbock'tan İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını talep etti.

Alman medyasında yer alan haberlerde de Baerbock'u protesto eden dinleyicilerden Yahudi olduğunu söyleyen bir kadının, "İsrail'in Gazze saldırıları sonrası Almanya'da düşünce özgürlüğü kalmadığı" şeklinde bağırdığı ifade edildi.

Baerbock'u protesto edenlerin daha sonra güvenlik eşliğinden salondan çıkartıldıkları belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Filistin politikası nedeniyle yuhalandı - Son Dakika

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