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Almanya Dışişleri Bakanı Gazze'de insani ara istedi - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Gazze'de insani ara istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'deki durumu hafifletmek ve insani yardımların ulaşmasını sağlamak için Gazze'de acil insani ara verilmesini talep etti. Baerbock, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Gazze'ye yönelik insani yardımın artırılması ve diplomatik çabaların ele alınacağını belirtti. İki devletli çözümün İsrail-Filistin sorununun çözümü için tek yol olduğunu vurgulayan Baerbock, Filistinlilerin güvenlik içinde ve onurlu şekilde yaşayabilmesi için İsrail'in de güvenlik içinde yaşamasının önemine dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gazze\'de insani ara istedi
22.01.2024 - 14:05,
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Filistin halkına insani yardımların ulaşması için Gazze'de acil insani ara verilmesini istedi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumu hafifletmek, özellikle çocukların inanılmaz acılarını dindirmek ve aynı zamanda hala Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakabilmesi için Gazze'de insani duraklamalara acilen ihtiyacımız var." dedi.

Baerbock, AB toplantısında ağırlıklı olarak Gazze'ye yönelik insani yardımın artırılmasının yollarını ve insani ara için diplomatik çabaları görüşeceklerini ifade ederek, "İsrail ancak Filistinliler güvenlik içinde ve onurlu şekilde yaşayabildiği zaman güvenlik içinde yaşayabilir. Filistinliler de ancak İsrail güvenlik içinde yaşadığında onurlu, güvenli ve özgür şekilde yaşayabilir." diye konuştu.

Baerbock, iki devletli çözümün İsrail-Filistin sorununun çözülmesinin tek yolu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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