Almanya Dışişleri Bakanlığı, Hamas liderinin suikasta uğramasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Hamas liderinin suikasta uğramasına tepki gösterdi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin tüm tarafları itidalli davranmaya çağırdı. Fischer, gerilimi düşürme çağrısında bulunarak, Gazze'de esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması şansının heba edilmemesi gerektiğini vurguladı. Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Buchner ise gerilimi azaltmak için tüm diplomatik kanalların kullanıldığını belirtti.

31.07.2024 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin "Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Karşılıklı misilleme yapma mantığı yanlış bir yaklaşımdır." dedi.

Fischer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Heniyye suikastıyla ilgili açıklama yaparak gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Gazze'de esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması şansının heba edilmemesi gerektiğini söyleyen Fischer, "Şimdi soğukkanlılığımızı koruyup gerilimi azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için daha fazla diplomatik çabaya ihtiyaç olduğunu belirten Fischer, Heniyye suikastı sonrası bölgede tansiyonun yükselmesi riskine işareti etti.

Fischer, "Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Karşılıklı misilleme yapma mantığı yanlış bir yaklaşımdır." diyerek, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Avrupa Birliği ve Orta Doğu'daki partnerlerle yakın temas içinde olduğunu kaydetti.

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Buchner ise açıklamasında gerilimi azaltmak için tüm diplomatik kanalları kullandıklarını belirtti.

Buchner, bölgedeki durumun son derece tehlikeli olduğuna işaret ederek gerilimin kimsenin faydasına olmadığını vurguladı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsmail Heniyye, Almanya, Sözcü, Gazze, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanlığı, Hamas liderinin suikasta uğramasına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
18:15 Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı’ndaymış Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymış
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 22:23:53. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanlığı, Hamas liderinin suikasta uğramasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement