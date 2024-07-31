Almanya Dışişleri Bakanlığı, Hamas liderinin suikasta uğramasına tepki gösterdi

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin "Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Karşılıklı misilleme yapma mantığı yanlış bir yaklaşımdır." dedi.

Fischer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Heniyye suikastıyla ilgili açıklama yaparak gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Gazze'de esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması şansının heba edilmemesi gerektiğini söyleyen Fischer, "Şimdi soğukkanlılığımızı koruyup gerilimi azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için daha fazla diplomatik çabaya ihtiyaç olduğunu belirten Fischer, Heniyye suikastı sonrası bölgede tansiyonun yükselmesi riskine işareti etti.

Fischer, "Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Karşılıklı misilleme yapma mantığı yanlış bir yaklaşımdır." diyerek, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Avrupa Birliği ve Orta Doğu'daki partnerlerle yakın temas içinde olduğunu kaydetti.

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Buchner ise açıklamasında gerilimi azaltmak için tüm diplomatik kanalları kullandıklarını belirtti.

Buchner, bölgedeki durumun son derece tehlikeli olduğuna işaret ederek gerilimin kimsenin faydasına olmadığını vurguladı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.