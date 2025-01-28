Sonunda itiraf ettiler: Derin ekonomik kriz içindeyiz - Son Dakika
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Sonunda itiraf ettiler: Derin ekonomik kriz içindeyiz

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Alman Sanayi Federasyonu, Almanya'nın 2023'te %0,1 daralacağı tahmininde bulundu. Ekonomik sorunların yapısal zayıflıklardan kaynaklandığını vurgulayan BDI Başkanı, acil reform ihtiyacını dile getirerek, "Derin ekonomik kriz içindeyiz" dedi.

28.01.2025 23:46  Güncelleme: 11:23
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Almanya'da sanayiciler, ülke ekonomisinin derin bir kriz içinde olduğunu belirterek, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin bu yıl yüzde 0,1 daralacağını öngördü. Alman Sanayi Federasyonu Başkanı (BDI), ekonomiye yönelik bu yıl için büyüme tahminini ve değerlendirmelerini yayımladı. Buna göre, sanayiciler Almanya'da gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) ABD Başkanı Donald Trump'ın planladığı ek gümrük vergilerinden bağımsız bu yıl yüzde 0,1 düşmesini bekliyor. Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 1,1, küresel ekonominin ise yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin eden BDI, Almanya'nın ekonomik açıdan Avro Bölgesi'nin en gerisinde kalacağını kaydetti.

"HÜKÜMETLER, YILLARDIR ÖNEMLİ REFORMLARI ERTELEDİ"

BDI Başkanı Peter Leibinger, düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu belirterek, "Durum çok ciddi. Özellikle sanayideki büyüme yapısal bir kırılma yaşadı." dedi. Leibinger, Almanya'daki mevcut ekonomik krizin sadece Kovid-19 salgını ve Rusya- Ukrayna savaşının bir sonucu olmadığını belirterek, sorunların iç kaynaklı ve ekonominin 2018'den bu yana mücadele ettiği "yapısal zayıflığın" sonucu olduğunu söyledi. Peter Leibinger, "Hükümetler, yıllardır önemli reformları erteledi, yatırımları geciktirdi ve mevcut durumla yetindi. Modern altyapıya, ekonomimizin dönüşümüne ve dayanıklılığına yönelik kamu yatırımlarına acilen ihtiyaç var." diye konuştu.

Almanya'da aşırı bürokrasinin azaltılması, altyapıya yatırım yapılması, enerji fiyatlarının düşürülmesi ve Alman inovasyon ve araştırma ortamının güçlendirilmesi için net bir strateji belirlenmesi çağrısında bulunan Leibinger, "Almanya bir yol ayrımında. Sorunlar büyük ama çözümsüz değil. Üzerine inşa edebileceğimiz güçlü bir temelimiz var. Şirketlerimizin, Almanya'yı bir sanayi merkezi olarak yeniden başarı yoluna sokacak kararları kararlılık, güç ve güvenle alacak bir federal hükümete ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ GÜMRÜK TARİFELERİ, ALMANYA VE AB EKONOMİSİNE AĞIR DARBE VURABİLİR"

Leibinger, Brüksel'e yönelik olarak da Avrupa'nın stratejik açıdan daha bağımsız hale gelmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: Ekonomik çıkarlarımızı etkin bir şekilde temsil etmek ve daha fazla Avrupa entegrasyonu ve rekabet gücü için ittifaklar kurmak üzere müzakere gücümüzü kullanmalıyız. Avrupa Birliği'nin (AB) nereye gitmek istediğini bilmesi gerekiyor ve buna Almanya'nın iddialı bir ekonomi politikası gündemiyle öncülük etmesi de dahildir."
Leibinger, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüne ve gümrük vergisi tehditlerine de değinerek, "Radikal bir değişimin eşiğindeyiz. Ses tonu giderek sertleşiyor ve yeni gümrük tarifeleri, Almanya ve AB ekonomisine ağır darbe vurabilir." uyarısında bulundu. Bu arada, BDI'ye göre, Trump'ın planladığı ek gümrük tarifeleri, AB'nin ekonomik büyümesini baskılayarak, ihracat odaklı Alman ekonomisini 2025'te yüzde 0,1 yerine yüzde 0,5 küçültebilecek.

ALMAN EKONOMİSİ RESESYON KAPISINDA

Öte yandan, Alman ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek. BDI'nin tahmini doğrultusunda Almanya'da GSYH bu yıl yüzde 0,1 gerilerse, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisi, 1990'da iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana ilk kez art arda üç yıl boyunca büyümemiş olacak.

SİYASİ BELİRSİZLİK KRİZİ KÖRÜKLÜYOR

Analistler, siyasi belirsizliğin, yurt dışından gelen artan rekabetin, yüksek enerji maliyetlerinin, hala yüksek olan faiz oranlarının Alman ekonomisini baskıladığını belirterek, ekonomide 2025 yılı için sadece hafif bir büyüme bekliyor. Almanya'da başta bütçe olmak üzere ekonominin nasıl canlandırılacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle üç partili koalisyon hükümeti, Kasım 2024'te dağılmıştı. Ülkede 23 Şubat'ta erken seçimler yapılacak. Bu arada, ABD'de başkanlık görevine 20 Ocak'ta başlayan Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.

TRUMP AVRUPA'DA ENDİŞE KAYNAĞI OLDU

Analistler, Trump'ın AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor. ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Almanya, ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.

Sonunda itiraf ettiler: Derin ekonomik kriz içindeyiz
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Almanya, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sonunda itiraf ettiler: Derin ekonomik kriz içindeyiz - Son Dakika

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