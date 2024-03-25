Almanya, Filistinli Mültecilere Yardım İçin 45 Milyon Avro Sağlayacak

Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Ürdün, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'daki bölgesel çalışmalar için toplam 45 milyon avro sağlayacak.
Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının (BMZ) ortak açıklamasında, BMZ'nin, 15 milyon avroyu Ürdün ve Lübnan'daki Filistinli mültecilere yönelik temel sağlık ve eğitim hizmetlerini desteklemek, 7 milyon avroyu da Lübnan'da Filistinli mültecilere yönelik yapılan "Cash for Work" programı için vereceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığının da Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mülteciler ve Batı Şeria'daki gıda yardımına destek amacıyla 23 milyon avro sağlayacağı belirtilen açıklamada, söz konusu katkıların UNRWA'ya verilen düzenli bölgesel desteğin bir parçası olduğu belirtildi.
Alman hükümeti, bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine ocak sonunda Gazze'deki UNRWA'ya geçici olarak yeni fonların onaylanmayacağını duyurmuştu.
Gazze'deki UNRWA'ya desteğin tekrar başlatılıp başlatılmayacağıyla ilgili kararın bu bağlamda devam eden inceleme ve soruşturma süreci ışığında verileceği açıklamıştı.
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