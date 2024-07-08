Almanya Hükümet Sözcüsü: Orban, Rusya ve Çin Seyahatlerini AB Adına Yapmıyor - Son Dakika
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Almanya Hükümet Sözcüsü: Orban, Rusya ve Çin Seyahatlerini AB Adına Yapmıyor

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya ve Çin seyahatlerini Avrupa Birliği (AB) adına yapmadığını belirtti. Hebestreit, Orban'ın şu anda görülen seyahat faaliyetlerini Macaristan Başbakanı olarak gerçekleştirdiğini ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer da Alman hükümetinin, sadece Macaristan değil, her AB dönem başkanlığında ulusal taleplerini geride bırakmalarını beklediğini söyledi.

08.07.2024 18:35
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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya ve Çin seyahatlerini Avrupa Birliği (AB) adına yapmadığını söyledi.

Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Orban'ın şu anda görülen seyahat faaliyetlerini Macaristan Başbakanı olarak yaptığını ifade etti.

"Burada bütün seçenekler ona açık ancak AB adına veya AB Konseyi (Dönem) Başkanı olarak değil." ifadesini kullanan Hebestreit, AB adına AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in konuştuğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer de Alman hükümetinin, sadece Macaristan değil, her AB dönem başkanlıklarından bu rolü üstlendiklerinde ulusal taleplerini geride bırakmalarını beklediğini ifade etti.

Deschauer, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun bugün Budapeşte'de yapması öngörülen görüşmenin Macaristan tarafından iptal edilmesini "şaşkınlıkla not edildiğini" aktardı.

"Rusya'ya yapılan koordinasyonsuz bir ziyaretin ardından diyalog halinde olmak ve bu konuda görüş alışverişinde bulunmak daha iyi olurdu diye düşünüyoruz." diyen Deschauer, Orban'ın ve ona refakat eden Dışişleri Bakanı'nın bu konuda AB adına konuşamayacaklarını kaydetti.

1 Temmuz'da 6 ay süreyle AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Macaristan Başbakanı Orban, 5 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Hükümet Sözcüsü: Orban, Rusya ve Çin Seyahatlerini AB Adına Yapmıyor - Son Dakika

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