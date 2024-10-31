Almanya, İran Konsolosluklarını Kapatıyor - Son Dakika
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Almanya, İran Konsolosluklarını Kapatıyor

İran'da idam edilen Alman vatandaşı için Almanya, üç konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

31.10.2024 18:18
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Almanya, İran'ın Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd'i idam etmesine tepki olarak Frankfurt, Münih ve Hamburg Başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Newyork'ta yaptığı açıklamada, İran'ın, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede terör eylemleri düzenlemekle suçlanan İran-Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd'i idam etmesine bir kez daha tepki gösterdi.

Baerbock bir Alman vatandaşının idam edilmesinin ciddi sonuçları olacağını Tahran'a defalarca açıkça ifade ettiklerini belirterek, "Bu nedenle Frankfurt, Münih ve Hamburg'daki 3 İran başkonsolosluğunu kapatmaya karar verdim." dedi.

Baerbock, Tahran'daki Alman büyükelçiliğinin açık kalacağını söyleyerek, "Çünkü onları kapatmak bu tür rejimlere yapabileceğimiz en büyük iyilik olacaktır." diye konuştu.

Bu durumdan 32 İranlı konsolosluk görevlisi etkilenecek ve Alman vatandaşlığına da sahip değillerse ikamet haklarını kaybederek ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.

Alman hükümeti şimdiye kadar bu tür cezalandırıcı tedbirlere sadece bir kez Ukrayna'ya yapılan saldırı sonucunda dört Rus başkonsolosluğunu kapatarak başvurmuştu.

Ancak Berlin'deki İran Büyükelçiliği açık kalacak ve Almanya'daki 300.000 İranlı buradan konsolosluk hizmetleri almaya devam edebilecek.

Almanya-İran ilişkilerinde yeni dip nokta

Ciddi şekilde gergin olan Almanya-İran ilişkileri, başkonsoloslukların kapatılmasıyla daha da zorlaştı. İran'ın da buna karşı önlemler alması da oldukça muhtemel.

Dışişleri Bakanlığı, Şarmehd hakkındaki idam kararının ardından iki İranlı diplomatı sınır dışı etmişti. İran da aynı sayıda Alman diplomatı sınır dışı ederek karşılık vermişti.

Tahran'daki Alman Büyükelçisi Markus Potzel, istişareler için Almanya'ya çağırılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı İran'a seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu ve Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

Şiraz'daki terör saldırısı ve sabotaj eylemleriyle suçlanan Şarmehd idam edilmişti

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen örgütün lideri olarak yakalanarak İran'da yargılanan Şarmehd, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne "kaçırıldığını" ifade etmişti.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

İran'a Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınması çağrısında bulunan Almanya, 22 Şubat'ta İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Şarmehd, hakkındaki kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından idam edilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de İsrail'in Filistinli sivillerin barındığı yerleri hedef alan saldırılarını meşrulaştıran açıklamalar yapan Baerbock'a hitaben, "Bu kadar manipülasyon yeter. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın." diyerek tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, İran Konsolosluklarını Kapatıyor - Son Dakika

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