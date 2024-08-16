Almanya, İsrailli yerleşimcilerin Filistin köyüne düzenlediği saldırıları kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya, İsrailli yerleşimcilerin Filistin köyüne düzenlediği saldırıları kınadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlenen saldırıları kınayarak, şiddetin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı. Bir Filistinlinin öldürüldüğü saldırıda ev ve araçlar da ateşe verilmişti.

16.08.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenleyip bir Filistinliyi öldürdüğü, çok sayıda ev ve aracı ateşe verdiği saldırıları kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki saldırılara ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

"Dün Batı Şeria'da bir Filistin köyüne saldıran ve yangınlar çıkaran aşırılık yanlısı yerleşimcilerin şiddetini kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bir Filistinlinin öldürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, bu şiddetin kabul edilmez olduğu ve saldırıların derhal durdurulması gerektiği vurgulandı.

Filistinlilerin güven içinde yaşama hakkına sahip olduğu aktarılan açıklamada, "İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlileri korumak, bu saldırıları durdurmak ve failler hakkında kovuşturma yapmakla yükümlüdür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu tür şiddet olaylarının cezasız kalmaması gerektiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Cit köyüne yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, biri ağır yaralanmış ve Filistinlilere ait 4 ev ile 6 araç ateşe verilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.???????

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, Almanya, İsrail, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, İsrailli yerleşimcilerin Filistin köyüne düzenlediği saldırıları kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
23:25 Beşiktaş’ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı Beşiktaş'ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:14 Abdülkerim Bardakcı’ya komik teklif Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 17:57:55. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya, İsrailli yerleşimcilerin Filistin köyüne düzenlediği saldırıları kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement