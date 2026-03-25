Almanya Orta Doğu\'daki Çatışmalar Hakkında Endişeli

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in "ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları felaket bir hata" sözlerinin ardından Almanya cephesinden dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

"ORTA DOĞU'DA DEVAM EDEN ÇATIŞMALARIN BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nafti ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Orta Doğu'daki durum hakkında konuştuklarını belirten Wadephul, "Devam eden çatışmalar büyük endişe kaynağıdır." dedi. Wadephul, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının sadece küresel enerji arzını değil, aynı zamanda gübre nakliyesini ve dolayısıyla dünya çapında gıda güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği ültimatomu ertelemiş olmasını ve müzakereleri hedeflemesinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Wadephul, "İran'ın şimdi buna yanıt vermesi yerinde olur. Dolayısıyla, diplomasi için bir fırsat penceresi varsa, görüşmelere kesinlikle bir şans vermeliyiz." diye konuştu. Alman bakan, ülkesinin bu konuda katkı sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Johann Wadephul

"LÜBNAN HÜKÜMETİ TÜM DESTEĞİMİZİ HAK ETMEKTEDİR"

Almanya'nın Lübnan hükümetinin de yanında olduğunu dile getiren Wadephul, "Bu hükümet son dönemde cesur kararlar aldı, Hizbullah'ı silahsızlandırmayı ve Hizbullah'ı artık Lübnan'da silahlı bir güç olarak kabul etmemeyi açıkça taahhüt etti. Bu hükümet, Lübnan'ın her yerinde devlet otoritesini tesis etme ve elbette Lübnan'ın toprak bütünlüğünü koruma konusunda tüm desteğimizi hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

STEİNMEİER NE DEMİŞTİ?

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dün yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve Alman hükümetinin tutumunu eleştirerek "Uluslararası hukuk ihlallerini, ihlal olarak adlandırmamak dış politikamızı daha inandırıcı hale getirmez. Bu savaş uluslararası hukuka göre yasadışıdır ki bunda şüphe yok" demişti.

Steinmeier, sözlerine şu şekilde devam etmişi:" Mevcut Amerikan hükümetinin dünya görüşü bizimkinden farklı. Bu görüş yerleşik kurallara, ortaklığa ve zamanla gelişen güvene hiç önem vermiyor. Bunu değiştiremeyiz. Bununla başa çıkmak zorundayız ama benim inancım budur. Bu dünya görüşünü benimsemek için hiçbir nedenimiz yok. Büyük güçler, kuralların olmadığı bir dünyada hayatta kalabilir hatta kısa vadede bundan fayda bile sağlayabilir. Ancak bu bizim için geçerli değil ve devletlerin ezici çoğunluğu için de geçerli değil

Dış politikamız, hukuk ihlalini haklar ilkesiyle adlandırmamamızla daha ikna edici hale gelmez. Bununla Gazze Savaşı'nda zaten uğraşmak zorunda kaldık. İran Savaşı'nda da bununla uğraşmak zorundayız çünkü bu savaş, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu savaş, ayrıca siyasi açıdan feci bir hatadır. Eğer savaşın amacı İran'ı nükleer bomba yolunda durdurmaksa bu savaş gerçekten önlenebilir, gereksiz bir savaştır.

Frank Walter Steinmeier

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Beyrut yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre, 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.