Almanya Orta Doğu'daki Çatışmalar Hakkında Endişeli
Almanya Orta Doğu'daki Çatışmalar Hakkında Endişeli

25.03.2026 19:10
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Orta Doğu'daki çatışmaların gıda güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in "ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları felaket bir hata" sözlerinin ardından Almanya cephesinden dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

"ORTA DOĞU'DA DEVAM EDEN ÇATIŞMALARIN BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nafti ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Orta Doğu'daki durum hakkında konuştuklarını belirten Wadephul, "Devam eden çatışmalar büyük endişe kaynağıdır." dedi. Wadephul, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının sadece küresel enerji arzını değil, aynı zamanda gübre nakliyesini ve dolayısıyla dünya çapında gıda güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği ültimatomu ertelemiş olmasını ve müzakereleri hedeflemesinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Wadephul, "İran'ın şimdi buna yanıt vermesi yerinde olur. Dolayısıyla, diplomasi için bir fırsat penceresi varsa, görüşmelere kesinlikle bir şans vermeliyiz." diye konuştu. Alman bakan, ülkesinin bu konuda katkı sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Almanya: Orta Doğu'da devam eden çatışmalar büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor
Johann Wadephul

"LÜBNAN HÜKÜMETİ TÜM DESTEĞİMİZİ HAK ETMEKTEDİR"

Almanya'nın Lübnan hükümetinin de yanında olduğunu dile getiren Wadephul, "Bu hükümet son dönemde cesur kararlar aldı, Hizbullah'ı silahsızlandırmayı ve Hizbullah'ı artık Lübnan'da silahlı bir güç olarak kabul etmemeyi açıkça taahhüt etti. Bu hükümet, Lübnan'ın her yerinde devlet otoritesini tesis etme ve elbette Lübnan'ın toprak bütünlüğünü koruma konusunda tüm desteğimizi hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

STEİNMEİER NE DEMİŞTİ?

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dün yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve Alman hükümetinin tutumunu eleştirerek "Uluslararası hukuk ihlallerini, ihlal olarak adlandırmamak dış politikamızı daha inandırıcı hale getirmez. Bu savaş uluslararası hukuka göre yasadışıdır ki bunda şüphe yok" demişti.

Steinmeier, sözlerine şu şekilde devam etmişi:" Mevcut Amerikan hükümetinin dünya görüşü bizimkinden farklı. Bu görüş yerleşik kurallara, ortaklığa ve zamanla gelişen güvene hiç önem vermiyor. Bunu değiştiremeyiz. Bununla başa çıkmak zorundayız ama benim inancım budur. Bu dünya görüşünü benimsemek için hiçbir nedenimiz yok. Büyük güçler, kuralların olmadığı bir dünyada hayatta kalabilir hatta kısa vadede bundan fayda bile sağlayabilir. Ancak bu bizim için geçerli değil ve devletlerin ezici çoğunluğu için de geçerli değil

Dış politikamız, hukuk ihlalini haklar ilkesiyle adlandırmamamızla daha ikna edici hale gelmez. Bununla Gazze Savaşı'nda zaten uğraşmak zorunda kaldık. İran Savaşı'nda da bununla uğraşmak zorundayız çünkü bu savaş, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu savaş, ayrıca siyasi açıdan feci bir hatadır. Eğer savaşın amacı İran'ı nükleer bomba yolunda durdurmaksa bu savaş gerçekten önlenebilir, gereksiz bir savaştır.

Almanya: Orta Doğu'da devam eden çatışmalar büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor
Frank Walter Steinmeier

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Beyrut yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre, 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı
İsrail’de en uzun gece İran’ın saldırıları çok sert oldu İsrail'de en uzun gece! İran'ın saldırıları çok sert oldu
Frimpong’tan Noa Lang’a: Yemin ederim sana yardıma geldim Frimpong'tan Noa Lang'a: Yemin ederim sana yardıma geldim

18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:52
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
16:35
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
SON DAKİKA: Almanya Orta Doğu'daki Çatışmalar Hakkında Endişeli
