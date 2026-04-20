Alpargün Apartmanı davasında müteahhit Hasan Alpargün\'e 22,5 yıl hapis cezası

ADANA'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin müteahhit Hasan Alpargün'ün (75), 'Olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar, ikinci kez bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada cezasındaki 'Olası kast' hükmü kaldırılan Alpargün'e, 22,5 yıl hapis cezası verildi.

Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine (KKTC) kaçtı. Türkiye'deki 900 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve daire satın almak için girişimde bulunduğu belirlenen Alpargün, Lefkoşa'da polise teslim oldu. KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Adana'ya getirilip tutuklanan Alpargün, Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi'nin, cezayı hukuka aykırı bularak bozması üzerine Alpargün, 27 Eylül 2024'te aynı ağır ceza mahkemesinde 'Olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yine aynı cezaya çarptırıldı.

HASTALIĞINI ÖNE SÜRÜP, TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi, Alpargün hakkındaki ikinci istinaf incelemesini bugün, duruşmalı olarak yaptı. Duruşmaya depremde yakınlarını kaybeden aileler katılırken, tutuklu sanık Hasan Alpargün ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Savunma yapan sanık Alpargün, binadaki sorunların 25 yıllık süreçte yapılan tadilatlar ve yeterli bakım yapılmamasından kaynaklı olduğunu öne sürerek 75 yaşında olduğunu, kolon kanseri tedavisi gördüğünü ve şeker hastası olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanık Alpargün'ün ilk derece mahkemesinde verilen 'Olası kast' hükmünün kaldırılarak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Müştekiler ise depremde kaybettikleri yakınlarının inşaatta kullanılan kum malzeme nedeniyle boğularak öldükleri kaydederek, 'Olası kast' kararının bozulmasına karşı çıktıklarını ifade etti.

22,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Alpargün'e 'Olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını ikinci kez bozdu. 'Olası kast' hükmünü kaldıran heyet, Alpargün'e iyi hal indirimi uygulanmaksızın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk hakkının devamına karar verdi.