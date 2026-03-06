Alper Gezeravcı Gençlerle Uzay Söyleşisi Yaptı

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hitit Üniversitesince düzenlenen 9. Gençlik Söyleşileri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Gezeravcı, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide, görevi tamamlamasının ardından geçen 24 ayda 246 şehir ziyaretinde 617 kez uzay programını anlatarak gençlere ilham olmaya çalıştıklarını söyledi.

Astronot Gezeravcı, "Bizler buraya size içi boş motivasyonlar enjekte etmeye gelmedik. Tam aksine, devletimizin iradesiyle, ayağı yere basan, gözden kaçmış olabilecek somut başarıları sizin bilginize arz ederek, geleceğe yönelik yürüdüğünüz bu yolda zihninize, hayalinize yerleştirdiğiniz o hedeflerin, bu memleketin topraklarında erişilebilir olduğunu anlatmaya geldik. Umudun, başarının ve hayalleri taşıyacağınız noktanın sırrı masalsı yabancı diyarlarda değil. Kendi topraklarımızda aradığımız her şeyin imkanı var. Bu irade bu topraklarda var. Yeter ki içimizde olan potansiyeli ve öz güveni kimsenin yaftalamasına müsaade etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Uzay Ajansının 2018'de kurulduğunu, 2 yıl sonra 10 hedeften oluşan Milli Uzay Programı'nın ilan edildiğini belirten Gezeravcı, Türk astronot ile yerli ve milli uydu geliştirme hedeflerinin tamamlandığını bildirdi.

Türkiye'nin, 193 ülkede kendi uydusunu üreten 11. ülke olduğunu dile getiren Gezeravcı, "F-16 gibi savaş jetlerinin kanadında taşıdığımız hava-hava füzelerini dünyada üretebilen 7 ülke var, biri Türkiye Cumhuriyeti. Elektrikli arabasını uçağını ve helikopterini üretebilen dünyada sadece 6 ülke var, biri Türkiye Cumhuriyeti. Cep telefonlarınızın birbiriyle haberleşmesini sağlayan baz istasyonlarını dünyada üretebilen 5 ülke var, biri Türkiye Cumhuriyeti. Jet motorlu, ses süratini geçebilen ve silah taşıyabilen, İHA'ları üretebilen dünyada sadece 4 ülke var, biri Türkiye Cumhuriyeti." diye konuştu.

Gezeravcı, bordan boraks maddesi üretebilen 3 ülkeden birinin, uzayda taşıyıcı platform kapasitesine sahip iki ülkeden birinin, ses hızını geçebilen SİHA'ya hava-hava füzesi monte edebilen tek ülkenin de Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 2027'e Ay'a erişme hedefi belirlediğine dikkati çeken Gezeravcı, iki aşamalı hedefin ilk aşamasına Ay'a sert iniş yapma, ikinci aşamada ise yerli imkanlarla üretilecek motorla Ay yüzeyine yumuşak iniş yapılmasının planlandığını kaydetti.

İnsanın en son 54 yıl önce Ay'a gittiğini ve artık Ay'a gitme amacının değiştiğini vurgulayan Gezeravcı, "Ay, diğer gezegenlere gidiş için bir lojistik üssü olacak şekilde, bambaşka bir kullanım alanı, bambaşka bir motivasyon muhteva ediyordu. Şu söylediğim işi 70 yıllık insanoğlunun uzay macerasında yapabilmiş sadece 5 tane ülke var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak 6. ülke olma noktasında bir hedef koymuş durumdayız ve bu hedefi de kararlılıkla icra edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "Uzay Limanı Projesi"nin, 10 hedef arasındaki en kritik hedef olduğunun altını çizen Gezeravcı, uzay hedeflerinin kimsenin iznine tabi olmaksızın yürütülebilmesi, havacılık ve savunma alanında daha ileri seviyelere ulaşılabilmesi için Türkiye'nin kendi uzay limanını kurmayı planladığını kaydetti.

Gezeravcı, daha sonra Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu seçilmesini ve uzayda geçirdiği 22 günü anlatan sunum yaptı.

-"Tüm bunlar, bu ülkeden yeni Selçuk Bayraktarlar yeni Aziz Sancarlar çıkabilsin diye yapılıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu da Gezeravcı'nın sunumunun ardından yaptığı konuşmada, insanlığın iyi yetişmiş, donanımlı, ahlaklı, erdemli Müslüman Türk gençlere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Dünyanın içinde bulunduğu mevcut dünyada, maddi anlamda güçlü ülkelerin eline geçirdikleri fırsatları zulüm yapmak için kullandığını ifade eden Çoştu, "Son günlerde yaşadığımız örnekler bunun maalesef önemli göstergeleri. Gazze'de, Filistin'de barbar bir devletin, bir terör devletinin yaptıkları ortada. Yine yakın zamanda şahit olduğumuz benzer bir zorbalık İran'da gerçekleşiyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında benzer senaryolara ne yazık ki şahit oluyoruz. Hamdolsun Türkiye güçlü bir ülke ve huzur içerisinde yaşıyoruz bir anlamda. Ancak bu bahsettiğim tehdit bizim çok uzağımızda değil. Bizim yakın zamanda karşı karşıya kalmayacağımız bir risk de değil. Dolayısıyla aynı duruma bizim de düşmememiz, benzer sonuçlara düçar olmamamız için, bunun da ötesinde dünyada halihazırda var olan adaletsizliği, zulmü durdurabilmemiz için bizim güçlü bir Türkiye olmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin, gençleri için seferber olduğunu dile getiren Çoştu, "Azimle, gayretle yol yürüyen, mazeretlere takılıp kalmayan genç arkadaşlarımız için de her türlü imkan önlerine seriliyor olacak. Bunun en güzel örneği Alper Gezeravcı'dır. Sizlerin de bunu deneyimleme imkanınız olacaktır diye temenni ediyorum. Tüm bunlar, bu ülkeden yeni Selçuk Bayraktarlar yeni Aziz Sancarlar çıkabilsin diye yapılıyor. İnşallah umudumuz, bunun büyüyerek, artarak gerçekleşiyor olması." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Gençlik Söyleşileri'nde kamuoyuna mal olmuş, gençlere örnek olabilecek kişileri öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.