Alzheimer Hastası Naci Çelenk'in Hakimlik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Naci Çelenk'in Hakimlik Hayali Gerçekleşti

Alzheimer Hastası Naci Çelenk\'in Hakimlik Hayali Gerçekleşti

Samsun'da Alzheimer hastası Naci Çelenk, 'Hayallerim Gerçek Oluyor' projesiyle cüppe giyip temsili duruşmada hakimlik yaptı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim alamayan Naci Çelenk, çocuklarını okutmayı başardı ve hakim olan bir oğlu var.

18.12.2024 17:48  Güncelleme: 17:52
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SAMSUN'da Alzheimer hastası Naci Çelenk'in (87) hakim olma hayali, 'Hayallerim Gerçek Oluyor' projesi kapsamında gerçek oldu. Çelenk, proje kapsamında Samsun Adliyesi'nde cüppe giyip, temsili duruşmada hakimlik yaptı. Maddi imkansızlık nedeniyle okuyamadığını belirten Çelenk, "Okuyabilseydim hukuk okuyup hakim olmak isterdim. 4 çocuğum var. Ben okuyamadım ama çocuklarımı okuttum. Çocuklarımdan biri hakim, biri öğretmen oldu" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 'Hayallerim Gerçek Oluyor' projesi kapsamında Naci Çelenk, hakimlik hayalini gerçekleştirdi. Maddi imkansızlık nedeniyle okuyamayan 4 çocuk babası Naci Çelenk, çocuklarından birini ağır ceza hakimi yaptı. 1 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşen Naci Çelenk için proje kapsamında Samsun Adliyesi'nde cüppesi giydirilip 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde temsili duruşma düzenledi. Bıçakla yaralamalı duruşmasında hakimlik yapan Çelenk'e 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gazanfer Bozdağ eşlik etti. Duruşmada sanık ve şahitlerin savunması dinlendi. Avukatların savunmasını da dinleyen Çelenk, daha sonra kararını vererek, sanığa tahrik indirimi uygulayıp 9 bin TL idari para cezası verdi. Askerde bir bacağını kaybeden ve ampute olan Naci Çelenk'in hakimlik hayali bu sayede gerçekleşti.

'OKULA GÖNDERMEDİLER'

Hayalini gerçekleştirip hakim olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Naci Çelenk, "Ben hakim olamadım ama çocuğumu okuttum. Şu anda da ağır ceza hakimi. Beni imkansızlıktan dolayı okutmadılar. Ben köy çocuğuyum. Köy işleriyle uğraştım ama ben öyle yapmadım. Kendi çocuklarımı okuttum. Öğretmen kızım var, hakim oğlum var. Ben işçi emeklisiyim. Hayalim olsaydı, hukuk okurdum. Ben de hakim olmayı istedim ama okula göndermediler. O zamanlarda köylerde okul yoktu. Bugün hayalim gerçekleşti. Çocuklarımı da arzu ettikleri yerlere taşıdım. Herkesin de öyle olmasını isterim. Cübbeyi giydim, mutlu oldum. Burada hukuk düzenini hissettim. Bu herkese nasip olmuyor" dedi.

'YAŞLILARIMIZIN MUTLULUĞU ÖNCELİĞİMİZ'

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Proje Koordinatörü Sedanur Helvacı Duyum ise "Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak yaşlılarımızın mutluluğu bizim önceliğimiz. Yaşlılarımızın hayatlarında daha önce gerçekleştirmek istedikleri hayallerinin olduğunu fark ettik. Bunları gerçekleştirdiklerimizde kendi yaşam boylarının artacağını fark ettik. O yüzden yaşlılarımızla görüşmeler yaparak hayallerindeki meslekleri öğrendik. Bugün de Naci amcamızın hayalini gerçekleştiriyoruz. Gençliğinde hukuk okumak istemiş. İmkansızlıklardan dolayı okuyamamış ve hakim olmak istediğini söyledi. Biz de gerekli görüşmelerimizi yaptık. Samsun Adliyesi'ne bu noktada çok teşekkür ediyoruz. Bize bir duruşma salonu ayarladılar ve cübbemizi giydik. Bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok keyifliyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Samsun, Güncel, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alzheimer Hastası Naci Çelenk'in Hakimlik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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