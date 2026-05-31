Amanos Tünelleri ile Ulaşım 1 Saatten 5 Dakikaya Düşecek

31.05.2026 15:03
Bakan Uraloğlu, Amanos Dağları altındaki tünellerle ulaşım sürelerinin önemli ölçüde kısalacağını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Amik Ovası'na ulaşımın 1 saatten 5 dakikaya düşeceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amanos Tünelleri Projesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını bildirdi. Uraloğlu, projeyle birlikte bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını söyledi. Anadolu'nun tarih boyunca İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kral Yolu gibi ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını belirten Uraloğlu, bugün de Türkiye'nin stratejik konumuyla küresel ticaretin en kritik geçiş noktalarından biri olmaya devam ettiğini ifade etti. Hatay'da yükselen Amanos Tünelleri Projesi'nin yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Bu proje ile Türkiye'nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini, Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız Amik Ovası'na ulaşım bir saatten 5 dakikaya düşecek" dedi.

'DÜNYANIN İLK FONKSİYONEL ÜÇLÜ TÜP PROJESİ'

Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 2 kara yolu ve 1 demiryolu tüneli inşa edileceğini belirten Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerimiz, dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, proje kapsamında demir yolu hattının toplam 55 kilometre, 4 şeritli otoyolun ise 25 kilometre uzunluğunda planlandığını kaydetti. İlk etapta Amanos geçişini sağlayacak tünel yapılarının hayata geçirileceğini ifade eden Uraloğlu, kara yolu bağlantısının Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol üzerinden Hassa'ya bağlanacağını söyledi.

'SANAYİ MERKEZLERİ İSKENDERUN LİMANI'NA DAHA HIZLI ERİŞECEK'

Amanos Dağları'nın kuzey ve güney uçlarından sağlanan mevcut ulaşımın önemli ölçüde kısalacağını belirten Uraloğlu, proje sayesinde bölgedeki sanayi merkezlerinin İskenderun Limanı'na daha hızlı erişeceğini ifade etti. Uraloğlu, "Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahı 38,3 kilometre, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahı 15,27 kilometre, Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol güzergahı ise 20,6 kilometre kısalacak. Dörtyol-Kırıkhan-Hassa arasındaki ulaşım mesafesi 53,4 kilometre azalacak. Payas-Fevzipaşa arasındaki demiryolu hattında da yaklaşık 30 kilometrelik kısalma sağlayacağız" dedi. Proje ile Gaziantep'in Mersin ve İskenderun bağlantılarının önemli ölçüde hızlanacağını vurgulayan Uraloğlu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını söyledi.

'1,55 MİLYAR AVROLUK FİNANSMAN SAĞLANDI'

Projede finansman sürecinin tamamlandığını kaydeden Uraloğlu, "Societe Generale liderliğinde sağlanan kredi anlaşmaları kapsamında toplam 1,55 milyar avroluk finansman temin edildi. Kredi sözleşmesi Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi, yer teslimini gerçekleştirdik. Şu anda mobilizasyon çalışmalarımız devam ediyor. İskenderun Limanı bu proje ile birlikte Doğu Akdeniz'in en stratejik ticaret kapılarından biri haline gelecek. Tünellerimizin bir ucu Türkiye'nin artan üretim kapasitesine, diğer ucu ise dünya ticaret koridorlarına çıkacak" açıklamasında bulundu.

'DAĞLARI AŞMAYA, MESAFELERİ KISALTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Uraloğlu ayrıca projenin gerektiğinde sivil ve milli savunma açısından da kritik bir altyapı niteliği taşıyacağını belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dağları aşmaya, mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Amanos Dağları artık Türkiye'nin üretim gücünün hizmetine girecek" dedi.

Kaynak: DHA

