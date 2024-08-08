Amasya Ataşehir Cami Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Mektupları İsrail'in Saldırılarından Etkilenen Gazze Çocuklarına Ulaştırmak İçin Müftü Ayvaz'a Teslim Etti - Son Dakika
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Amasya Ataşehir Cami Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Mektupları İsrail'in Saldırılarından Etkilenen Gazze Çocuklarına Ulaştırmak İçin Müftü Ayvaz'a Teslim Etti

Amasya Ataşehir Cami Yaz Kur\'an Kursu Öğrencileri Mektupları İsrail\'in Saldırılarından Etkilenen Gazze Çocuklarına Ulaştırmak İçin Müftü Ayvaz\'a Teslim Etti

Amasya Ataşehir Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, İsrail'in saldırılarının sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için yazdıkları mektupları Müftü Durmuş Ayvaz'a teslim etti. Mektuplarında, Filistinli ve Gazzeli çocukların yanında olduklarını belirten ve İsrail'in insanlık dışı saldırılarının sona ermesini dileyen öğrenciler, kendilerinin ve arkadaşlarının yazdıkları mektupların Gazzeli çocuklara ulaştırılması için Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ı ziyaret etti.

08.08.2024 12:18
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Amasya Ataşehir Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, İsrail'in saldırılarının sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için yazdıkları mektupları Müftü Durmuş Ayvaz'a teslim etti.

Mektuplarında, Filistinli ve Gazzeli çocukların yanında olduklarını belirten ve İsrail'in insanlık dışı saldırılarının sona ermesini dileyen öğrenciler, kendilerinin ve arkadaşlarının yazdıkları mektupların Gazzeli çocuklara ulaştırılması için Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ı ziyaret etti.

İl Müftüsü Ayvaz, öğrencilerden mektupları teslim alarak, "Filistin'de ve hususen Gazze özelinde yaşanan bu insanlık katliamına yönelik İslami ve insani sorumluluğunun gereklilikleri ile duygu ve düşüncelerini kaleme dökerek, zalime ve yaşanan zulme karşı mazlumun yanında durarak yazdıkları mektuplarla dünyaya mesaj veren bu gönlü güzel çocuklarımızı ve sizleri bu hassasiyetle yetiştiren ailelerinizi tebrik ediyorum. Sizlere eğitim veren hocalarınıza da teşekkür ediyorum. Eli kalem tutan bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olan bu davayı konuşsun. Herkes bir şeyler yapsın ama hiçbir kimse sessiz kalmasın." dedi.

Mektupları yerine ulaştıracaklarını belirten Müftü Ayvaz, yaz Kur'an Kursu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Ataşehir Cami Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Mektupları İsrail'in Saldırılarından Etkilenen Gazze Çocuklarına Ulaştırmak İçin Müftü Ayvaz'a Teslim Etti - Son Dakika

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