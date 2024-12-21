Amasya'da Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da Deprem Tatbikatı Yapıldı

AFAD, Amasya'da 7 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirdi. Arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

21.12.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Amasya'da, Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı.

Vali Önder Bakan, başkanlığında toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nu ve "Deprem Saha Tatbikatı"nı Taşova Kaymakamlığından sevk ve idare ederek koordinasyonu sağladı.

Hazırlanan senaryoya göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çiçekli köyünde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ordu, Tokat, Amasya, Samsun ve Sivas illerinin etkilendiği depremin ardından Vali Bakan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdullah Sarıçiçek ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Sarıçiçek, senaryoya göre depremden Taşova ve Suluova ilçeleriyle Amasya il merkezinin etkilendiğini, Sivas ve Çorum'dan destek geleceğini belirterek, Taşova ve Suluova ilçelerinde İlçe Afet Yönetim merkezlerinin kaymakamlıklar başkanlığında toplandığını kaydetti.

Sarıçiçek, haberleşme sistemlerinde kesintiler yaşanması nedeniyle ilçelerle haberleşmenin telsiz, Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti üyeleri aracılığıyla sağlandığını aktardı.

İl genelinde 13 binanın yıkıldığını belirten Sarıçiçek, enkaz altında kalanlar olduğunu, altyapı hasarları oluştuğunu, kara yolu ağının hasar aldığını, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin hasara uğradığını, enerji nakil ve iletim hatlarında oluşan hasar nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığını, ısınma amacıyla kullanılan sistemlerin yangına sebebiyet verdiğini ve acil barınma ihtiyacının oluştuğunu ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı ve seyyar hastane ve çadırların kurulduğu tatbikatta, Türk Kızılay ile gönüllü kuruluşlar tarafından seyyar mutfak kurulup çorba ikram edildi.

Sarıçiçek, İl genelinde arama kurtarma afet grubunda 107 personel ve 9 arama kurtarma aracı ile sağlık afet grubu, emniyet trafik afet grubu, yangın afet grubu ekiplerinin ivedilikle sevk edildiğini söyledi.

"Deprem Saha Tatbikatı" sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Bakan, deprem tatbikatının gerçeğini aratmadığını söyledi.

Sadece depremle ilgili değil, tüm afetlere karşı bu tür hazırlıkların yapılması gerektiğini belirten Bakan, şunları kaydetti:

"Deprem tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz, yerel yönetimlerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız AFAD koordinasyonunda iş birliği yaparak sivil toplum kuruluşlarımızı da alarak bir afet anında yapılan tatbikatta yerimizi aldık. Bu tatbikatta bütün paydaşlarımız görevini tam yerinde ve zamanında yerine getirdi. Bu tür tatbikatlar hem toplumsal farkındalık hem de bizim yeniden sürekli zihnimizi tazeleyip organizasyonu yapabilme açısından çok kıymetliydi. Rabb'im bu tür afetleri inşallah bizlere göstermez ama olduğu zamanda hazır olmamız gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: AA

Deprem Tatbikatı, Sivil Toplum, Acil Durum, Hastane, Güncel, Samsun, Deprem, amasya, Sağlık, Yaşam, Sivas, Tokat, Ordu, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
17:09 Davutoğlu’nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti’ye mi geçiyorlar Davutoğlu'nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti'ye mi geçiyorlar?
16:41 Fenerbahçe, Galatasaray’ın radarında olan Dybala için devreye girdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın radarında olan Dybala için devreye girdi
16:34 Inter’e Hakan’dan sonra bir Türk daha Inter'e Hakan'dan sonra bir Türk daha
16:26 Antalya’da günlüğü dudak uçuklatan rakama ’plajkondu’ Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'
16:07 Kocaelispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti
16:06 Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü
15:56 Mısır’da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu Mısır'da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu
15:50 Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 14:56:42. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.