Amasya\'da durdurulan TIR\'da kaçak göçmen yakalandı

Güncel

AMASYA'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, çöp yığınları arasında Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Van'dan Ankara'ya gitmekte olan F.A. (32) yönetimindeki 06 S 8549 plakalı TIR, öğle saatlerinde polis uygulama noktasında durduruldu. TIR dorsesinde yapılan aramada, çöp yığınları arasında yaşları 20 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü F.A. gözaltına alındı. Gazetecilerin Neden aracınıza aldınız sorusu üzerine F.A. Benim bilgim ve haberim yok cevabını verdi. F.A.'nın polisteki işlemleri sürerken; kaçak göçmenler Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)