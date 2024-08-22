Amasya'da inşaat kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da inşaat kazasında bir kişi hayatını kaybetti

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Amasya'nın Suluova ilçesinde atık su arıtma tesisi inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

22.08.2024 18:41
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Şerife Serap KARA/SULUOVA, (Amasya), -AMASYA'nın Suluova ilçesinde atık su arıtma tesisi inşaatında yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Mustafa Yanar (53), hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Suluova ilçesi Eymir Mahallesi Suluova Belediye Mezbahanesi karşısında meydana geldi. Yapımı devam edilen atık su arıtma tesisi inşaatında çalışma sırasında toprak kayması yaşandı. Kayma sonrası inşaat işçisi Mustafa Yanar, üzerine devrilen toprak yığını altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan Mustafa Yanar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yanar, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Yanar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Amasya\'da inşaat kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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