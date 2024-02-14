Amasya\'da İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edildi

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Amasya Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto edilerek, saldırılarda ölen Filistinlileri temsilen ayakkabı bırakma eylemi gerçekleştirildi.

Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde düzenlenen "Sessiz ayakkabı eylemi" programında, Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin ile ilgili fotoğraf sergisi ve kermesin açılışı yapıldı.

Etkinlik alanına, İsrail'in saldırılarında ölen Gazzelileri temsilen ayakkabılar bırakıldı.

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, gazetecilere, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'de 30 bine yakın insanı öldürdüğünü söyledi.

Her zaman Filistin'deki mazlumların yanında olduklarını vurgulayan Ayvaz, "Sanki Gazze ve Filistin'de yapılan mücadele bitmiş, insanlar duyarsız kalmış bir hava estiriyorlar. Biz de vahşetin, zulmün devam ettiği hatırlatmak istedik. Özgür Filistin hayata geçinceye, özgür Filistin devleti kuruluncaya, Mescid-i Aksa'daki işgal bitinceye kadar sesimizi yükselteceğiz." dedi.

Düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacak.