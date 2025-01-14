Ambulans Bağışı İçin Festival Düzenliyor

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Gazze ve Ukrayna gibi dünyanın birçok yerindeki savaş bölgelerine kendi bütçesiyle aldığı 40'ın üzerinde ambulansı ulaştıran İskoç öğrenci Umran Ali Javaid, daha fazla ambulans alabilmek için Glasgow'da binlerce kişinin katılacağı bir festival düzenleyecek.

Glasgow Caledonian Üniversitesinde Uluslararası Turizm ve Etkinlik Yönetimi programında yüksek lisans yapan Javaid, yürüttüğü çalışmaları ve 15 ambulans alma hedefiyle yapılacak festivali AA muhabirine anlattı.

Javaid, savaş bölgelerine yardım olarak ambulans gönderme fikrini ilk olarak 2014'te katıldığı bir Gazze'ye yardım konvoyunda düşünmeye başladı.

O gün gördüklerini anlatan Javaid, "Bir minibüs dolusu tıbbi ekipmanla Gazze'ye yardım konvoyuna katıldım. O zaman gençtim ve ehliyetimi yeni almıştım. Bir konvoyun parçasıydım ve insanlara yardım malzemesi ulaştırmaya çalışıyorduk. Konvoyda birkaç ambulans gördüm ve orada ambulansların çok büyük bir fark yarattığını anladım." ifadelerini kullandı.

Gittiği savaş ve çatışma bölgelerinde insanların tahliye, tedavi ve taşınma amacıyla ambulansları kullandığını kaydeden Javaid, şunları söyledi:

"Dünyanın farklı yerlerine 40'ın üzerinde ambulans gönderdim. Geçen yıl 41'inci ambulansı Gazze'ye götürdüm. Suriye, Irak, Myanmar, Gazze ve Afrika'ya ambulanslar götürdüm. Savaş bölgelerinde yüz binlerce kişinin yardıma ihtiyacı oluyor ve bir ambulans ancak birkaç yüz kişinin hayatını değiştiriyor. Çok büyük bir önemi yok. Ancak bazı insanların hayatını ufak da olsa değiştirebiliyor. Bir masum sivil, uzun bir hayat yaşayabilir, ailesini görebilir. Bu yüzden çalışmaya devam ediyorum."

Ambulansları kendisi sürerek savaş bölgelerine götürüyor

Javaid, bağışladığı ambulansların bir çoğunu kendisi kullanarak savaş bölgelerine götürdüğünü, Ukrayna'ya götürdüğü ambulansları 4 günde bu ülkeye ulaştırırken Gazze için aldığı ambulansları ise 6 haftada bölgeye sokabildiğini anlattı.

Özellikle Gazze'ye ambulans sokarken birçok prosedür ve izin sürecinden geçildiğinin altını çizen Javaid, Yunanistan'dan Mısır'a geçen bir gemiye bindirdiği ambulansı, Refah Sınır Kapısı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yetkililerine teslim ettiğini söyledi.

Javaid, bir ambulansı bir noktaya ulaştırmanın zor olduğuna dikkati çekerek, "Evet zor ancak kararlı olmalısınız. Görüştüğünüz herkese karşı nazik olmalısınız ve onlara, 'Bu ambulanslar hayat kurtaracak.' demelisiniz." diye konuştu.

Ambulansları satın alma süreçlerini de paylaşan Javaid, "Uzun zamandır savaş bölgelerine ambulans götürdüğüm için artık Britanya'da bağlantılarım var. Birçok hasta taşıma, ambulans ve tıbbi destek hizmeti veren şirket bana çok indirimli fiyata ambulans satıyor." dedi.

İngiltere'de direksiyonların sağda olmasının da bir sorun olmadığını kaydeden Javaid, "Bir keresinde Hollanda'dan direksiyonu solda olan bir ambulans aldım. Buna alışmam birkaç dakika sürdü. Birkaç saat sürenler buna alışıyor." şeklinde konuştu.

15 ambulans almak için festival düzenleyecek

Savaş bölgelerine bağışladığı ambulansları kendi bütçesiyle aldığını dile getiren Javaid, bazı ambulansları 500 sterlin (Yaklaşık 22 bin lira) gibi düşük fiyatlara aldığını söyledi.

Javaid, babasının da kendisine ambulans alma konusunda destek verdiğini ancak buna devam etmenin zorlaştığını vurgulayarak, "Özellikle Gazze'ye gönderdiğimiz ambulans 2021 modeldi ve gönderdiğimizde 3 yaşından küçüktü. Buna devam edebilmek için bir festival düzenlemek aklıma geldi. İskoçya'da 15 bin kişinin katılabileceği, performansların, spor müsabakalarının ve komedi gösterilerinin yapılacağı bir festival olacak." ifadelerini kullandı.

Glasgow'da 2 Ağustos'ta düzenlenecek festivalin geliriyle 15 ambulans alacaklarını anlatan Javaid, bunların 14'ünün Suriye, Gazze, Ukrayna ve Afrika'ya gönderileceğini, 1 elektrikli ambulansın ise İngiltere içinde kullanılacağını belirtti.

Javaid, 1 gün sürecek festivalin bir benzerini gelecek yıl 3 günlük olarak gerçekleştireceklerini de aktararak, bu girişimin aynı zamanda eğitimini aldığı alanda kendi kariyeri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.