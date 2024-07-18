AMF, İsrail'in Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesini istiyor

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Avrupa Müslüman Forumu (AMF), İsrail'in, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) çağrıda bulundu.

AMF tarafından, "İsrail takımının Paris'teki Olimpiyat Oyunları'na katılmasını engellemek ve çifte standartları ortaya çıkarmak" adına 19 Temmuz'da yapılacak "Büyük Paris Yürüyüşü" öncesinde Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlendi.

İngiliz gazeteci ve AMF Konseyi Üyesi Lauren Booth moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, AMF Başkanı Abdul-Vakhed Niyazov, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili ve Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ile AMF Organizasyon Komitesi Türkiye Temsilcisi Rüstem Hamidoğlu konuştu.

İngiliz gazeteci Booth, "Soykırımın başından beri Gazze'de 400 atlet, koç ve spor yetkilisi öldürüldü ya da yaralandı. Filistinli spor kulüpleri ve sivil toplum örgütleri, İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesi için çalışıyor ama çağrılara kulak asılmıyor. Filistin'in unutulmadığından emin olmak bizim sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Paris'te 26 Temmuz'da başlayacak Olimpiyat Oyunları'nın, insanlara dayanışma ruhu vermesi gerektiğini ifade eden Booth, "Bu yılki Olimpiyat Oyunları, dünyanın, Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in soykırımından korunmaya çalışan Filistinlilerin acısına kayıtsız kaldığının bir başka göstergesi olacak." diye konuştu.

AMF Başkanı Niyazov, 2023'te İstanbul'da düzenlenen "Filistin İçin Avrupa Zirvesi"nde iki karar aldıklarını belirterek, bunların "Filistin için küresel bir zirve düzenlemek ve İsrail'in Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi için çalışmak" olduğunu söyledi.

AMF'nin Filistin'e destek gösterileri hakkında bilgi veren Niyazov, Lozan ve Cenevre üniversitelerinde İsrail'in, Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi için konferanslar yapıldığını dile getirdi. Niyazov, bunların, ABD'deki üniversite protestolarından sonra Avrupa'da Filistin'e destek gösterilerinin düzenlendiği üniversiteler haline geldiğini aktardı.

IOC ve Fransa hükümetinin, İsrail takımının olimpiyatlardan men edilmesine yönelik protestoları engellemeye çalıştığını kaydeden Niyazov, "Fransa'da, Filistin'e destek veren çevreler için bazı provokasyonlar hazırlandığına dair haberler var." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Mandela'nın İslam'ı kabul ettiğini açıklayan Niyazov, bu vesileyle kendisine özel bir seccade hediye etti.

"Soykırım bir oyun değil, etnik temizlik madalyalarla ödüllendirilemez"

Mandela da 18 Temmuz'un "Uluslararası Nelson Mandela Günü" olarak kutlandığını hatırlatarak, dedesinin Filistin davasını samimiyetle desteklediğini ve dönemin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat aracılığıyla Filistinlilerle yakın ilişki kurduğunu kaydetti.

Filistinlilere karşı "soykırım, etnik temizlik ve insanlığa karşı suçlar işlenirken sessiz kalınamayacağını" belirten Mandela, IOC'nin 1964 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Güney Afrika'yı ırkçılık nedeniyle oyunlardan men ettiğini anımsattı.

İsrail'in de apartheid rejimi olması sebebiyle olimpiyatlardan men edilmesi gerektiğini dile getiren Mandela, "Soykırım bir oyun değil, etnik temizlik madalyalarla ödüllendirilemez." dedi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) de 20 Temmuz'da İsrail takımlarının FIFA organizasyonlarına katılıp katılmayacağına dair karar alacağını ifade eden Mandela, İsrail'in, FIFA organizasyonlarından men edilmesi için de çağrıda bulundu.

Doğan Bekin ise " Osmanlı, Filistin'den gittikten sonra huzur da gitti." diye konuştu.

Bekin, IOC'nin daha önce bazı ülkeleri oyunlardan men ettiğini örneklerle hatırlattı.

Hamidoğlu da İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesi konusunun herkesi ilgilendirdiğini söyleyerek, bu yöndeki çalışmalara ve protestolara destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı, Hamidoğlu'nun konuşmasının ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi.