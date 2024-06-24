Amiral Turgut Reis, Bodrum'da Anıldı - Son Dakika
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Amiral Turgut Reis, Bodrum'da Anıldı

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Dünya denizcilik tarihinde önemli izler bırakan Amiral Turgut Reis, şehit oluşunun 459. yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

24.06.2024 11:50  Güncelleme: 12:10
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(MUĞLA) - Dünya denizcilik tarihinde önemli izler bırakan Amiral Turgut Reis, şehit oluşunun 459. yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Amiral Turgut Reis'i anma programı kapsamında Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. AKSAZ Deniz Üs Komutanlığı Bandosu tarafından Turgutreis Atatürk Meydanında gerçekleştirilen Amiral Turgut Reis'i Anma Konseri'ne yüzlerce vatandaş katıldı.

Turgutreis Atatürk Meydanı'nda dün düzenlenen konsere katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

"Şu an Turgutreis Atatürk Meydanı'ndayız. Bu meydan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün burada yaşayan, burada doğan ve bu bölgeye adını veren Amiral Turgut Reis ile birleştiği, harman olduğu ve şanlı Osmanlı tarihimizden, şanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin omuz omuza bütün dünyaca tanındığı ve yaşatıldığı bir alandır. Bizler büyüklerimize duyduğumuz saygının gereği olarak Atatürk Meydanı'mızı aslına yakışır şekilde yeniliyoruz. Yenilenen yüzüyle beraber büyüklerimize duyduğumuz gururun, onurun ve saygının bir nişanesi olarak bu bölgeyi Avrupa standartlarına getireceğiz. Bu bölgede olmaktan, burada yaşamaktan ve kıymetli büyüklerimizin bizlere teslim ettiği sancağı daha ileriye taşıyacak olmaktan onur duyuyoruz."

Bodrum Belediyesi'nin organizasyonuyla Karabağ Mahallesi'nde de Amiral Turgut Reis'i anma töreni  düzenlendi. Program, AKSAZ Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalarla devam etti.

Devlet Sanatçısı Numan Pekdemir, Amiral Turgut Reis'in adını dünyaya tanıtmak için neler yapılabileceği konusunda görüş ve önerilerini sunarken Turgutreis Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Başkanı Tarık Eray Çakır, Amiral Turgut Reis ve diğer başarılı Türk denizcilerinden hakkında bilgi paylaştı.

Bodrum'un önemli değerlerinden biri olan Turgut Reis'le aynı topraklarda yaşıyor olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, şunları dile getirdi:

"Bodrum Belediyesi olarak, deniz sevdasını yüreğinde taşıyan, maviliğe doğru yapılan bu eşsiz yolculukta cesareti ve zekasıyla mücadele veren kahramanlarımızın hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda yapacağımız projeler ve düzenleyeceğimiz etkinliklerle de değerlerimize sahip çıkıp onları gelecek nesillere aktaracağız."

Karabağ Mahallesi'ndeki Anma töreni Amiral Turgut Reis adına lokma dağıtımı ile devam etti.

TCG Karaburun, Turgutreis Limanı'nda

Anma etkinlikleri kapsamında dün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Karaburun 14.00 ile 16.00 saatleri arası Turgutreis Limanı'nda ziyarete açıldı.

Amiral Turgut Reis, Bodrum\'da Anıldı
Kaynak: ANKA

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