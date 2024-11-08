Amsterdam'da Maccabi Taraftarları Olay Çıkardı - Son Dakika
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Amsterdam'da Maccabi Taraftarları Olay Çıkardı

Amsterdam\'da Maccabi Taraftarları Olay Çıkardı

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrailli taraftarlar, Filistin destekçilerine saldırarak olay çıkardı.

08.11.2024 22:47
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Amsterdam Belediye Meclisinin en kıdemli üyelerinden, de Vonk Partisi mensubu Jazie Veldhuysen, Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında yaşanan olayların İsrailli taraftarların taşkınlıkları ve Filistin destekçilerine saldırması sebebiyle başladığını söyledi.

Veldhuysen, Hollanda Hükümeti ve Amsterdam Belediye Başkanı'nın antisemitik saldırılardan söz ettiğini belirterek, "Olayların nasıl başladığına bakmak çok gerekli. Çarşamba gecesi Maccabi holiganları, silah olarak kullandıkları birçok aletle Filistin bayrağı asan evlere ve Amsterdamlı Filistin destekçilerine saldırmaya başladı." dedi.

Olayların maç öncesinde şehre gelen Maccabi taraftarları tarafından çarşamba gecesi başlatıldığını kaydeden Veldhuysen, "Amsterdamlıların tepki göstermesi üzerine Maccabi taraftarları kaçıp Leidseplein'deki Holland Casino'ya saklandı ve içlerinden biri kanala düştü." ifadesini kullandı.

-"Soykırım çağrıları yapıldı"

Veldhuysen, "Perşembe günü yani maç günü bu holiganlar, Amsterdam sokaklarında 'İsrail ordusu, Arapları yensin.' şeklinde küfürlü tezahüratlarda bulundu. Bu tezahürat, 'Gazze'de okul yok çünkü çocuk kalmadı.' sözlerini de içeriyor." diye konuştu.

Amsterdamlıların İsrailli taraftarlar tarafından kışkırtıldığını anlatan Veldhuysen, bu taraftarların birçoğunun eski asker olduğunu ifade etti.

Veldhuysen, "Bu insanlar, eğitimli ve potansiyel savaş suçlusu. Geçen mart ayında Atina'da da Filistin destekçisi sivillere saldırmışlardı. Amsterdam'da da silah olarak kullandıkları şeylerle sokaklarda yürüyüp Filistin destekçilerine saldırdılar." diyerek, Maccabi taraftarlarının şehre alınmamasının gerektiğini savundu.

"Polis müdahale etmedi"

Belediye Başkanı'na "Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Amsterdam'a gelmesini neden engellemediğini" sorduğunu aktaran Veldhuysen, "Başkan, Maccabi taraftarlarının yüksek risk grubunda görülmediği için yetki alanının dışında olduğunu söyledi." dedi.

Veldhuysen, çıkan olayların önceden kestirilebildiğini ama yeterli önlemin alınmadığını belirterek, "Leidseplein yakınındaki bir evden Maccabi holiganlarının Filistin bayrağını indirdiği görüntüler var. Polis aracı yanlarından geçiyor ama hiçbir şey yapmıyor. Şimdi birden Hollanda'daki tüm siyasetçiler, 'Aman Tanrım, ne korkunç antisemitik saldırılar' diye bağırmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Taraflı davranma olasılığı yüksek"

Hollandalı siyasetçilerin ve yetkililerin olayları İsrailli taraftarların mağduriyeti üzerinden gördüğünü anlatan Veldhuysen, "Maccabi holiganlarının 'kışkırtıcı' yerine 'kurban' olarak gösterilme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Veldhuysen, şimdiye kadar olayla ilgili gördüğü açıklamalardan yola çıkarak tarafsız bir soruşturma yürütülmesine ihtiyaç olduğunu kaydederek, olayların tek taraflı değil yaşanan her şeye odaklanılacak şekilde ele alınmasının gerektiğini vurguladı.

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrailli taraftarlar, Filistin destekçilerine saldırarak olay çıkardı

İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve esnasında Filistin destekçilerine saldırıp provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımıyla Hollanda ekibi Ajax arasında dün yapılan karşılaşma öncesinde, Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarının sökülmesi ve İsrailli taraftar gruplarının Filistin destekçisi oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopalı saldırılarıyla başlayan olayları, maç esnasında provokasyonların takip ettiği görülmüştü.

Hollanda polisi, maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda havai fişek bulundurma, kullanma ve kamu düzenini bozma suçlarından 63 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İsrail hükümeti ise Filistin destekçilerinin karşılık vermesiyle büyüyen olayları, taraftarlarının saldırıya uğradığı şeklinde sunmaya çalıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, yaptığı açıklamada, 10 İsrailli taraftarın bu "saldırılarda" yaralandığını iddia etti.

Netanyahu da yaptığı açıklamada, saldırıları "ciddi" olarak nitelendirirken İsrail vatandaşlarının tahliyesi için "iki kurtarma uçağının gönderilmesi" talimatını verdiğini söyledi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise şehirde hafta sonunda yapılacak tüm toplantı ve gösterilerin yasaklandığını açıkladı.

"İsrail takımları turnuvadan çıkarılmalıydı"

Filistin Futbol Federasyonu Hukuk Departmanı Başkanı Katarina Pijetlovic, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail takımlarının turnuvadan çıkartılmasının gerektiğini belirterek, "Amsterdam'daki olay öngörülebilir ve önlenebilirdi. Filistin Futbol Federasyonu, daha bu yılın mart ayında FIFA'yı, İsrail'in katıldığı futbol etkinliklerinde stadyumlara giren ve çıkan hiç kimse için emniyet ve güvenliğin sağlanamayacağı konusunda uyarmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Pijetlovic, söz konusu uyarılarına atıfta bulunarak yaptığı alıntıyla, benzer güvenlik gerekçeleriyle Rus takımlarının UEFA organizasyonlarına alınmadığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Maccabi Tel Aviv, Amsterdam, Filistin, İsrail, Son Dakika

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