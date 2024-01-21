Ana haber spikerleri 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Ana haber spikerleri Cem Öğretir, Pınar Erbaş ve Nazlı Çelik, Anadolu Ajansı muhabirlerinin 2023'e damga vuran olaylara dair çektikleri fotoğraf karelerini oyladı.

Televizyonların ana haber bültenlerinin spikerleri, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Çevre-Yaşam", "Haber", "Spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

ATV ana haber spikeri Cem Öğretir, Gazze: Kanıt kategorisinde Belal Khaled'in İsrail'in saldırılarında yaralanan baba ile oğlunun hastane önünde beklediği anı gösteren "Çaresiz Hayatlar" fotoğrafına oy verdi.

Deprem: Umut kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" fotoğrafına oy kullanan Öğretir, Çevre-Yaşam kategorisinde yine Sezgin'in "Kaçış", Haber kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnız Adam", Spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" karelerini seçti.

-"Bu mesleğe gönül verenler için bence izlenmesi gereken bir seçki"

Fotoğrafların hepsinin çok çarpıcı olduğunu kaydeden Öğretir, "Çok güzel bir seçki, çok da zorlandım aslına bakarsanız. İşin hem tekniği hem de duygusal boyutunu birbiriyle ilintilendirmeye çalıştım. Bazılarında duygu, bazılarında ise teknik ağır bastı. Ama bu mesleğe gönül verenler için bence izlenmesi gereken bir seçki." ifadelerini kullandı.

Öğretir, oy verirken duygu yönüne ağırlık verdiğini belirterek, "2023 bizim için çok duygusal geçti aslında. Hala da öyle devam ediyoruz. 2024'e de öyle girdik. Dolayısıyla duygu biraz daha ağır bastı sanki. Ama meslektaşlarımın emeğine de haksızlık etmek istemem. Tabii ki deklanşöre basarken muhtemelen onlar da duyguyla basıyorlar ama o kareyi yakalamak için çok iyi bir de göz lazım, işin tekniği lazım. Birazcık da ondan serpmeye çalıştım içine. Hem duygu hem işin teknik tarafına baktım." diye konuştu.

Show TV ana haber spikeri Pınar Erbaş, yarışmaya bu yıl ilk kez eklenen Deprem: Umut ve Gazze: Kanıt kategorilerindeki fotoğrafları incelerken duygusal anlar yaşadı.

Erbaş, Deprem: Umut kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata Tutunan", Gazze: Kanıt kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye Bakış", Çevre-Yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın Huzurunda", Haber kategorisinde Yassine Gaidi'nin "Umut ve Korku", spor kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafına oy verdi.

"Her gördüğümüzde duygulanıyoruz"

Erbaş, deprem ve Gazze ile ilgili fotoğrafları görünce duygulandığını belirterek, "Aslında bu yeni bir şey değil, her gördüğümüzde duygulanıyoruz. Duygulandığımda ya da böyle gözüm yaşardığında hiç hoşuma gitmiyor çünkü iyice insan kendisini çaresiz hissediyor. Elinizden bir şey gelmediği zaman, ağladığınız zaman 'Neden acaba elimden başkası gelmiyor?' diye kendinize de kızıyorsunuz." diye konuştu.

Fotoğraflara baktığında gözlerinin önünden adeta 2023'ün fragmanının geçtiğini aktaran Erbaş, "Fotoğrafın etkileyici yanı şu: Tam da o anı anlatıyor ya o duyguyu, o kadar çarpıcı oluyor ki o zaman onu görmek. Öncesini, sonrasını da yaşıyorsunuz. Dahası özellikle öznede insan varsa hissediyorsunuz da o an tam olarak ne yaşandığını. Hepsi aslında kanıt, delil, aynı zamanda tarihe düşülen notlar. O yüzden de çok kıymetli. Fotoğraflar da hakikaten çok iyi yakalanmış anların fotoğraflarıydı. O yüzden çok etkileyiciydi. Seçmek de bir hayli zordu." ifadelerini kullandı.

Erbaş, oy verirken öznesi çocuk olan fotoğrafları seçtiğini dile getirerek, "İnsanın gözünden gördüğümüz zaman biz aslında vahşeti, sevinci, öfkeyi her neyse o, o fotoğrafın yansımasını, hep onu görüyoruz. Beni daha çok etkiliyor. Ete kemiğe bürünüyor." dedi.

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve ana haber spikeri Nazlı Çelik ise oylarını Deprem: Umut kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki Çocuk", Gazze: Kanıt kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış", Çevre-Yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın Huzurunda", Haber kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel Aldı", spor kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafına verdi.

"Olayların hepsini anbean çok önemli karelere sığdırmışlar"

Çelik, yapılan işin suya yazı yazmak gibi olduğunu belirterek, "O yüzden tarihe not düşmek adına meslektaşlarımız özenle çalışmışlar. 2023'e damga vuran sadece Türkiye'de değil dünyada da gerçekleşen bu tür olayların hepsini anbean çok önemli karelere sığdırmışlar. Böylece uzun yıllar da hafızalarımızdan gitmeyecek." diye konuştu.

Fotoğrafları çok güçlü bulduğunu kaydeden Çelik, "Özellikle Gazze'ye bakacak olursak her gün 108 çocuğun hayatını kaybettiği soykırıma varan vahşetin tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiği bir yerden bahsediyoruz. Çok kuvvetli fotoğraflar gerçekten ama bence hiçbir fotoğraf karesi orada yaşanan vahşeti anlatmak için yeterli olmayacaktır. 'Kelimeler kifayetsiz kalıyor.' denir ya tam olarak öyle bir yer Gazze. Zaten her gün bu haberleri sunarken oldukça zorlanıyoruz ama bu bizim için de önemli bir görev. Milyonlarca insana ve tüm dünyaya bunları bir şekilde anlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Çelik, 6 Şubat depremlerinde bölgeye gittiğini ve depremzedelerin yaşadıklarına birebir şahit olduğunu kaydederek, "2023 sarsıcı bir yıl oldu. Gerek 50 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi, gerekse Gazze'de yaşanan soykırıma varan vahşet ve birçok olay. Bunun yanı sıra Cumhuriyetimizin 100. yılı gibi çok önemli bir seneyi de geride bıraktık." dedi.

Nazlı Çelik, deprem kategorisinde bir jandarma personelinin depremzede çocuklarla ip atladığı fotoğrafa umut barındırdığı için oy verdiğini sözlerine ekledi.