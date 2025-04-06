Anadolu Ajansı 105 Yaşında

İzmir'deki üniversitelerin rektörleri, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 105 yıldır doğru, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla toplumun bilgiye erişimini sağladığını belirtti.

Cumhuriyetin habercisi olarak yola çıkan Anadolu Ajansının, kurulduğu günden bu yana ülkenin sesini dünyaya en etkin şekilde duyurmayı başardığını aktaran Budak, şunları kaydetti:

"Yıllar içinde kurumsal olarak iletişim teknolojilerinin Türk medya sektöründe kullanılmasında öncü rol oynayan Anadolu Ajansı kendini sürekli yenileyerek haberciliğin standartlarını belirleyen kurum haline gelmiştir. Bugün Anadolu Ajansı, güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı sürdürmekte, küresel haberciliğin en önemli aktörlerinden biri olarak ülkemizin sesini dünyaya duyurmaktadır. Gazze başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum insanların sesini de dünyaya duyuran Anadolu Ajansının bundan sonraki süreçte de halkımızın haber alma ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğine inancımız tamdır."

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da AA'nın önemli haberlere imza attığını belirterek, "Yükseköğretim Kurulu tarafından hız verilen 'bilim iletişimi' çalışmalarında dün olduğu gibi bugün de en büyük destekçimiz olan Anadolu Ajansının tüm yöneticileri ve çalışanlarına Dokuz Eylül Üniversitesi Ailesi adına teşekkür ediyorum." dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise Anadolu Ajansının 105 yıldır çok önemli haberlere imza attığını vurguladı.

Gazze'de olduğu gibi soykırıma maruz kalan halkların sesinin herkese aktarılmasında ve gündemin oluşturulmasında Anadolu Ajansı her zaman stratejik görevleri yerine getirdiğini hatırlatan Köse, şunları söyledi:

"Salt bir haber ajansı olmanın ötesine geçen Anadolu Ajansı, medya eğitiminde önemli görevleri yerine getirmektedir. Küresel ve yerel gelişmelerin aktarımında ortaya koyduğu örnek duruş yanında tam bir akademi gibi işlev görmektedir. Kriz ve savaş haberciliğinin teorik ve pratik boyutları hakkında eğitimler vermekte, basın tarihi ve yeni tip gazetecilik konularında sorumluluk almaktadır. Sektördeki standartları küresel düzeyde belirlemekte, etik, tarafsız ve gerçek haberciliğin timsali olarak hizmetlerini devam ettirmektedir. Ben milli ajansımız Anadolu Ajansına ülkemiz ve gönül coğrafyamız için günümüze kadar aldığı sorumluluk ve gösterdiği üstün başarı için teşekkür ediyor."

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş de Anadolu Ajansının Türkiye için önemli bir haber ajansı olduğunu belirtti.

Berktaş, "105 yıl önce Anadolu'nun sesi olmak için yola çıkan Anadolu Ajansı, yalnızca haber vermedi; milletin iradesini dünyaya duyurdu, tarihe not düştü. Bugün de aynı sorumlulukla, hakikatin izinde yürümeye devam ediyor. Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları aktardı:

"Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde üstlendiği hayati rolün yanı sıra, günümüzde de doğru, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesine katkıda bulunan Anadolu Ajansı; üniversitelerimizde üretilen bilginin toplumla buluşturulması noktasında stratejik bir paydaşımızdır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına, Anadolu Ajansı'nın tüm yöneticilerine ve çalışanlarına bu değerli katkıları için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ise Anadolu Ajansının 105 yıldır ülkenin ve dünyanın önemli gelişmelerini tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyuna aktardığını belirtti.

Köklü geçmişiyle, basın tarihinde müstesna bir yere sahip olan Ajansın, kuruluş amacına sadık kalarak, kamuoyunu bilgilendirme görevini bugün de başarıyla sürdürdüğünü, dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayarak küresel ölçekte etkisini artırdığını anlatan Tunçsiper, "Anadolu Ajansının 105. kuruluş yılını kutluyor ajansın kuruluşuna öncülük eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten bugüne emeği geçen tüm çalışanlarını saygı ve takdirle anıyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.