Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi Başladı

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nin basın günü düzenlendi.

Eğitim kapsamında yapılan programa katılan yerli ve yabancı basın mensupları, ilk olarak 3. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş'un verdiği brifingi dinledi.

Tümgeneral Kuş, brifing salonunda basın mensuplarına, bu yılki eğitimin, modern, dinamik ve çok boyutlu harekat ortamı esas alınarak planlandığını söyledi.

Uluslararası bir eğitimde ilk kez savaş başlamadan önceki kriz safhası senaryolarının fiili uçuşlu olarak canlandırıldığını ifade eden Kuş, şunları kaydetti:

"Anadolu Kartalı eğitiminde ilk kez, kırmızı ülke rolündeki kuvvetler tarafından atıldığı benzetilen çok sayıda seyir füzesi tehdidine karşı, mavi kuvvetlerin senaryo gereği önleme ve imha harekatı icra edilmiştir. Konvansiyonel harekat kapsamında icra edilen uluslararası bir eğitimde ilk defa sadece İHA'lar doğrudan bombardıman rolünde görev aldı."

Brifingin ardından basın mensupları, kendilerine ayrılan alanda yerlerini alarak, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Katar, Macaristan, Ürdün, Suudi Arabistan, ABD ve NATO'ya ait hava unsurlarının iniş ve kalkışlarını fotoğrafladı.

Daha sonra basın mensupları, Türk Hava Kuvvetleri'nin Konya'da konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu izledi.

Anadolu Kartalı-2025 Eğitiminde, 30 uluslararası, 45 milli unsur olmak üzere 75 hava ve deniz unsuru ile 1000'den fazla personel görev aldı.