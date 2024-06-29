Anadolu Otoyolu'nda Kamyonetin Otomobile Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Kamyonetin Otomobile Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu\'nda Kamyonetin Otomobile Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde bekleyen bir otomobile çarpan kamyonet devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.06.2024 12:16
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DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran otomobile çarpan kamyonet devrildi. Kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Üçköprü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Burak Satılmış yönetimindeki 06 AV 8686 plakalı tekstil ürünü taşıyan kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen Hasan Kılıçtaş idaresindeki 34 GMR 629 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü Burak Satılmış ile yolcular İsmet Dilek, Dilek Usta ve otomobil sürücüsü Hamit Kılıçtaş yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Burak Satılmış ile İsmet Dilek'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Kamyonetin Otomobile Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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