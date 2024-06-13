Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı Tatilcileri Yoğunluğa Neden Oldu - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı Tatilcileri Yoğunluğa Neden Oldu

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Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu. Arıza yapan araçlar ve rampalar nedeniyle trafik yavaşladı. Bayram trafiğinin cuma akşamından itibaren artması ve hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor.

13.06.2024 14:19
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ANADOLU Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu. Viyadüklerin olduğu güzergahta arıza yapan araçlar ve rampalar nedeniyle trafik yavaşladı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola erken çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler nedeniyle otoyolun Ankara yönünde yaşanan akıcı yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri de denetimlerini artırdı. Bolu Dağı Tünel çıkışındaki viyadüklerde arıza yapan araçlar, rampalarda yavaşlayan TIR ve kamyonlar nedeniyle ulaşım, belirli bir kısımda yer yer yavaşladı. Bayram trafiğinin cuma akşamından itibaren Bolu geçişinde artması ve hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor.

Anadolu Otoyolu\'nda Kurban Bayramı Tatilcileri Yoğunluğa Neden Oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı Tatilcileri Yoğunluğa Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı Tatilcileri Yoğunluğa Neden Oldu - Son Dakika
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