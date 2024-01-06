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Anavatan Partisi MYK Üyeleri Açıklandı

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi başkanlığında yeni MYK üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çelebi'nin yeni bir uygulamayla teşkilat başkanlık birimini kendi uhdesine bağladığı çalışma kapsamında, 22 genel başkan yardımcısı belirlendi. Ayrıca, 7 kişiden oluşan yeni Merkez Disiplin Kurulu da görev dağılımını yaptı.

Anavatan Partisi MYK Üyeleri Açıklandı
06.01.2024 - 23:11,
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Anavatan Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi başkanlığında yeni MYK üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Çelebi'nin yeni bir uygulamayla teşkilat başkanlık birimini kendi uhdesine bağladığı çalışma kapsamında, 22 genel başkan yardımcısı belirlendi.

Açıklamaya göre, MYK şu isimlerden oluştu:

"Fatih Mehmet Güllüoğlu, Osman Ölçer, Sedat Kapıdağ, Baran Erdem Kaya, Mustafa Onur Aydın, Hatice Taştan, Okan Niğdeli, Cenk Yılmaz, Selahattin Özyurt, Ahmet Elhakan, Umut Çınar, Fatih Ünal, Erkan Karameşe, Hakan Ural, Alihan Kansu, Hatice Şermin Cihanoğlu, Orkun Saraçoğlu, Ömer Çimen, Uğur Güzel, Mehmet Akif Şam, Pınar Ünal, Kutay Koç."

7 kişiden oluşan yeni Merkez Disiplin Kurulu ilk toplantısını parti genel merkezinde yaptı. Toplantıda, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına Ziya Yiğit Tuncer, Başkan Yardımcılığına Mert Bülent Güllüoğlu ve Merkez Disiplin Kurulu Sekreterliği için Ayşe Güzel, Merkez Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Çilem Narlı, Metehan Çelebi, Murat Kurt ve Vakıf Demir seçildi.

Kaynak: AA
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