Anayasa Değişikliği Tartışmaları… Gülizar Biçer Karaca: "400 Milletvekilini Meclis'e Tahkim Ederek Bir Değişikliği Hedefliyorlar"

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HABER: Emine DALFİDAN - KAMERA: Uğur DEMİRCİ

(TBMM) – TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silahların bırakılması çağrısı ve bu konuda yaşanan gelişmelerle ilgili "Asıl amaç Anayasa değişikliği. Aslında halka gitse 360 ile geçirseler bunun büyük bir ret ile karşı duruşla muhatap olacaklarını bildikleri için 400 milletvekilini Meclis'e tahkim ederek bir değişikliği hedefliyorlar. Biz bunu baştan beri söylüyoruz. Öncelikle 400 milletvekilini bulmak çok da mümkün gibi görünmüyor" dedi.

Gülizar Biçer Karaca, ANKA Haber Ajansı'na, Kürt sorununun çözümüne yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimiyle başlayan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleri, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı, PKK'nın ateşkes ilanı ile devam eden süreç ve anayasa değişikliği ile ilgili tartışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa değişikliği konusunda CHP olarak tavırlarının net olduğunu söyleyen Karaca, şunları kaydetti:

"Anayasaya uymayan, Anayasa'yı ihlal eden anayasanın amir hükümlerinin gereğini bile yerine getirmeyen bir iktidarla anayasa değişikliği yapılmaz. Bu konudaki tavrımızın altını çizerek bir kez daha ifade etmek isterim.

Aslında adı konulmayan ama ne olduğunu bizim de aslında TBMM'deki milletvekillerinin, Meclis Başkanvekili olarak benim ve diğer arkadaşlarımızın içeriğini dahi bilmediği bir süreç. Adı süreç ama sürecin bir ismi yok. Asıl amaç Anayasa değişikliği. Aslında halka gitse 360 ile geçirseler büyük bir ret ile karşı duruşla muhatap olacaklarını bildikleri için 400 milletvekilini Meclis'e tahkim ederek bir değişikliği hedefliyorlar. Biz bunu baştan beri söylüyoruz. Öncelikle 400 milletvekilini bulmak çok da mümkün gibi görünmüyor. TBMM'deki milletvekillerinin iradesinin bu kadar ipotek altına alınabileceğine ihtimal vermek istemem. Tek amacın bu sürece ilişkin, dertlerinin ne barış, ne terörün bitmesi ne başka bir şey olmadığını tek amaçlarının bir anayasa değişikliğiyle recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesini ve tek adam rejimi için yeniden kendi iktidarlarını tahkim etmek amacıyla böyle bir süreç yürütüldüğünü ifade etmiştik. Hala aynı düşüncedeyiz. Ki süreç de bizi yaşananlar da bizi gayet haklı çıkarıyor.

Anayasa bir toplumsal uzlaşı senedidir. Toplumun her kesiminin katkı koyacağı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş dışındaki bir anayasa değişikliğinin bu parlamento çatısı altında görüşülmeyeceğini ve görüştürülmeyeceğini ifade etmek isterim."

"Çözümün üretileceği yer TBMM'dir"

Karaca, süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Süreci değerlendirmek için sürecin ne olduğunu bilmek lazım. Heyet bir açıklama yaptı, bir mektup okudu, İmralı'daki terörist başının bir mektubunu okudu. O mektupta tüm gruplara çağrı yaptığını hepimiz dinledik. Ancak PYD'si, YPG'si kendilerinin bu sürecin içinde olmadığını ve kendilerine yönelik bir çağrı olmadığını deklare ettiler. Bu çağrı sonucunda heyetteki Meclis Başkanvekili şunu ifade etti, 'demokratik ve hukuki süreçlerin de yerine getirilmesi' dedi. Demokratik ve hukuki süreçten ne anlayacağız. Bunların hepsinin aslında çözüm yeri, konuşulacağı, tartışılacağı ve çözüm üretileceği yer TBMM'dir. TBMM'nin dışta tutulduğu ve birilerinin kendi iktidarlarını tahkim için, diğerlerinin kendi siyasal tercihleri için yürüttükleri bir süreç midir, bu soru işaretleri herkesin kafasında var. Süreci değerlendirmek için sürecin ne olduğunu, ne talep edildiğini, sürecin nasıl işleyeceğini TBMM çatısı altında konuşmadan değerlendirmek ve bunun üzerinden niyet okumak da çok doğru değil. TBMM bu ülkenin sorunlarının çözüm yeridir, terörün de çözüm yeri TBMM'dir. Konuşulması ve sürecin tartışılması gereken TBMM'dir. Biz de herkes gibi sadece televizyon ekranlarındaki yorumları ve satır aralarını okuyarak siyasi yorumlar yaparak bu süreci anlamaya çalışıyoruz."