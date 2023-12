Anayasa Mahkemesi Kararının Uygulanması İçin Mahkeme Başkanı Adliyeye Uğramadı

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: ADEM KARABAYIR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi üyesi Avukat Özgür Urfa, Gezi davasından tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili "hak ihlali"ne hükmeden Anayasa Mahkemesi kararını uygulayacak olan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının bugün adliyeye hiç uğramadığını öğrendiklerini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi'nin, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın seçilme hakkının ve kişi hakkının bir kez daha ihlal edildiğine hükmetmesi üzerine yerel mahkemenin vereceği karar bekleniyor. Karar öncesi Çağlayan Adliyesi'nde Atalay'ın avukatları, arkadaşları ve hukukçular nöbet tutmaya başladı. TİP'in çağrısıyla çok sayıda partili de Çağlayan Adliyesi'nin önünde buluştu.

TİP Parti Meclisi üyesi avukat Özgür Urfa, Çağlayan Adliyesi önünde bekleyişlerini sürdürürken bir açıklama daha yaptı. Urfa, "Teyit ettirdiğimiz bilgi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı aslında bugün adliyeye hiç gelmemiş. Üyeler de daha önce yaptıkları gibi adeta kaçarak adliyeyi terk etti. Kimsenin kendi keyfi kederi için 3 gün daha Can Atalay'ı cezaevinde tutma lüksü yoktur" dedi.

TİP adına ortak basın açıklamasını yapan TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek de şunları söyledi:

"ŞİMDİ YAPILMASI GEREKEN TEK ŞEY, TAHLİYE KARARININ UYGULANARAK MİLLETVEKİLİMİZ CAN ATALAY'IN SERBEST BIRAKILMASIDIR: Anayasa Mahkemesi, Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın başvurusu hakkında 'seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı' ile 'Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının' ikinci kez ihlal edildiğine ve tahliyesine hükmetti. Bu kararın anlamı Can Atalay'ın milletvekili olarak Silivri Cezaevi'nde 222 gündür tutuklu ya da hükümlü olarak değil siyasi esir olarak tutulduğunun tescillenmesidir. Anayasa'nın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Gelinen noktada hukuki bir tartışmanın kalmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şimdi yapılması gereken tek şey tahliye kararının uygulanarak milletvekilimiz Can Atalay'ın serbest bırakılmasıdır.

HATAY HALKININI İRADESİ OLAN MİLLETVEKİLİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ BİR DAKİKA DAHA GASP EDİLMEMELİ: Gelinen son durumda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını bekleyeceği ve herhangi bir karar vermeyeceği bilgisi parti avukatlarımıza iletildi. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı yazdığı ve kararın yazımı bittiği anda da mahkemeye göndereceği bilgisi de tarafımıza verildi. Fakat kısa süre önce öğrendik, 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı aslında bugün adliyeye hiç gelmemiş. Üyeler de daha önce yaptıkları gibi adeta kaçarak adliyeyi terk etti. Buradan Anayasa Mahkemesi'ni ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni uyarıyoruz: Sizler birer devlet kurumusunuz ve bu ciddiyetle çalışmak zorundasınız. Keyfiniz estiğinde adliyeden gidip keyfiniz geldiğinde gelme hakkına sahip değilsiniz. Başta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimleri olmak üzere tüm yargı mensuplarına, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve farklı yönde verilecek her türlü kararın suç teşkil edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Can Atalay 222 gündür cezaevinde siyasi bir esir olarak tutuluyor, dün bu husus ikinci kez tescillendi. Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü bir dakika daha gasp edilmemeli ve Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır."