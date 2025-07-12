Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli\'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
12.07.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli\'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı tarihi konuşmasında, "Sayın Devlet Bahçeli ve kadrosunun milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir. Biz Bahçeli ve kadrosuyla beraber tüm canımızı ortaya koyduk. Bugün de çabamız sadece Türkiye'nin hayrınadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tarihi bir konuşma gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde dün (11 Temmuz) 4'ü elebaşı 30 PKK'lı terörist silahlarını yaktı. Tarihi güne ilişkin konuşan Erdoğan, "Dün itibariyle 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun acılı sancılı dönemi kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı kapıları ardına kadar aralanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR PAZARLIK SÜRECİNİN NETİCESİ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Son dönemde Terörüz Türkiye süreci bir al ver pazarlık sürecinin neticesi değildir. Onun için başından beri çok dikkatliydik. Ancak herkes şundan emin olsun. Türkiye'nin onurunu gururunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirmeyiz.

"BAHÇELİ'NİN MİLLİYET VE VATAN AŞKINI SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Sayın Devlet Bahçeli ve kadrosunun milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir. AK kadronun da Türkiye aşkını kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi ve hakkı değildir.

"BAHÇELİ VE KADROSUYLA BERABER TÜM CANIMIZI ORTAYA KOYDUK"

Biz Bahçeli ve kadrosuyla beraber tüm canımızı ortaya koyduk. Bugün de çabamız sadece Türkiye'nin hayrınadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir

"TERÖRÜN BİTİYOR OLMASI EN ÇOK ONLARI RAHATSIZ EDİYOR"

Ne yapıyorsak milletimiz ve istiklalimiz için yapıyoruz. Bugün bazı gerçekleri açıkça konuşmak mecburiyetindeyiz. Terör bir ekosistem oluşturdu. Bundan terör karşıtı gibi görünenler de faydalandı. İşte onlar bugünlerde kendini belli ediyor. Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor. Çünkü elindeki oyuncakları kayboluyor. Milletim bunları görsün, milletimiz bunları görürse daha da güçleniriz.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR TERÖR BİTECEK, HEPSİ İŞSİZ KALACAK"

Ne yaparlarsa yapsınlar terör bitecek ve hepsi işsiz kalacak. Milletimin bu sahte kahramanları görmesi en büyük arzumuzdur. AK Parti kadroları olarak 23 yıllık mücadelemiz neticelenme yoluna girmiştir. Türkiye ve milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir

"41 YILLIK PARANTEZ KAPANMAKTADIR, TERÖR DUVARI YIKILMAKTADIR"

Birliğimize, vatanımıza, huzurumuza kastedecek hiçbir girişimin içinde olmayız, bunlar asla ve asla müsaade etmeyiz. Türkiye dimdik ayaktadır ve bugün düne göre çok daha kuvvetlidir. Ve istikbali için düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanmaktadır, terör duvarı yıkılmaktadır. Milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, her bir sokağımız ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır."

Devlet Bahçeli, Kızılcahamam, Politika, AK Parti, Milliyet, Türkiye, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Silah bırakan PKK’lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
Sürecin mimarı Bahçeli’den PKK’nın silah bırakmasına ilk yorum Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum
Asensio Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Abdou Aziz Fall’ın transferini açıkladı Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı
Fenerbahçe’de anlaşmalar üst üste Kanarya, Gent ile el sıkıştı Fenerbahçe'de anlaşmalar üst üste! Kanarya, Gent ile el sıkıştı
Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesi yıkıldı Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor

11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
14:23
İki yıldız arasında duygusal veda Modric Arda’ya bakın ne verdi
İki yıldız arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi
14:07
Bodrum FK’dan ayrılan Bardhi Süper Lig’de kaldı
Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı
14:07
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı! Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
14:06
PKK’nın yaktığı silahların son hali İşte törenden kare kare tüm detaylar
PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar
14:00
Barcelona ve Bayern Münih’ten milli yıldızımıza kanca
Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca
13:46
LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
13:39
Hande Erçel’den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
Hande Erçel'den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
13:01
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 11:20:38. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.