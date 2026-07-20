Liderlerden İngiltere'nin Yeni Başbakanı Andy Burnham'a Tebrik Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Liderlerden İngiltere'nin Yeni Başbakanı Andy Burnham'a Tebrik Mesajları

20.07.2026 16:45  Güncelleme: 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral III. Charles tarafından başbakan olarak atandı. AB, Almanya, İtalya ve Avustralya'dan gelen tebrik mesajlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi vurgulandı.

(ANKARA) - İngiltere'de İşçi Partisi lideri Andy Burnham'ın Kral III. Charles tarafından başbakan olarak atanmasının ardından AB, Almanya, İtalya ve Avustralya'dan tebrik mesajları geldi. Liderler, Burnham ile ikili ilişkileri güçlendirme ve ortak çalışmaları sürdürme mesajı verdi.

İngiltere İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral III. Charles tarafından Keir Starmer'ın yerine Başbakan atandı. Burnham'ın resmen göreve başlamasının ardından çok sayıda devlet ve hükümet başkanı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yeni başbakanı tebrik etti.

ALMANYA: "YAKIN ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ BEKLİYORUZ"

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Almanya ile Birleşik Krallık arasındaki yakın ortaklığın önemine işaret ederek, "Andy Burnham'ı Başbakan olarak göreve başlaması dolayısıyla tebrik ediyorum. Almanya ile Birleşik Krallık'ı, bir yıl önce imzalanan Kensington Antlaşması aracılığıyla da yakın bir ortaklık birleştiriyor. Bu temel üzerine kurulu iş birliği için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

MELONİ: "STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yayımladığı mesajda Burnham'ı tebrik ederken, görevden ayrılan Keir Starmer'a da teşekkür etti.

Meloni, "Yeni Başbakan Andy Burnham'a iyi dileklerimi ve tebriklerimi iletiyorum. İtalya ve Birleşik Krallık, derin bir dostluk ve yıllar içinde giderek daha sağlam hale gelen bir iş birliğiyle birbirine bağlıdır. Göç akımlarının yönetiminden uluslararası krizlere kadar birçok alanda büyük bir iş birliği ruhuyla çalıştık" dedi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlenerek devam edeceğine inandığını belirten Meloni, Starmer'a da İngiltere-İtalya ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

AB'DEN ORTAKLIK MESAJI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Burnham'ı tebrik ederek, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Von der Leyen, "Sevgili Andy Burnham, Başbakan olarak onaylanmanız dolayısıyla tebrikler. AB-İngiltere ortaklığını güçlendirmek için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Paylaştığımız kıtanın güvenliği ve Manş Denizi'nin her iki yakasındaki insanların refahı için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da son iki yılda AB-Birleşik Krallık ilişkilerinin olumlu bir ivme kazandığını belirterek, "Vatandaşlarımız ve işletmelerimiz yararına iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği birlikte daha güçlü" değerlendirmesinde bulundu.

AVUSTRALYA'DAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de başbakanlık görevine başlayan Burnham'ı kutladı. Albanese mesajında, "Birleşik Krallık Başbakanı olarak atanan Başbakan Burnham'ı tebrik ediyorum. Avustralya ve Birleşik Krallık, ortak değerler ve halklarımız arasındaki güçlü bağlarla birbirine bağlı uzun süreli dostlar, müttefikler ve ortaklardır. Önümüzdeki yıllarda güvenlik, dayanıklılık ve refah alanlarında ortaklığımızı daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

SOSYALİST ENTERNASYONAL: UMUT VERİCİ BİR BAŞLANGIÇ

Sosyalist Enternasyonal, Birleşik Krallık'ın yeni İşçi Partili Başbakanı Andy Burnham'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Yapılan açıklamada, Burnham'ın Başbakanlık görevine başlaması dolayısıyla kendisine başarı dilekleri iletilirken, Büyük Manchester Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde halkın ihtiyaçlarını dinleyen ve halk yararına çalışan bir yönetim anlayışı sergilediği ifade edildi.

Açıklamada, Burnham'ın başbakan olarak bu yaklaşımını ulusal ölçekte hayata geçirme ve aynı zamanda günümüzün karmaşık küresel sorunlarıyla mücadele etme fırsatına sahip olduğu belirtildi. Sosyalist Enternasyonal'in açıklamasında "İlerici ailemiz açısından bu, Birleşik Krallık, Avrupa ve dünya için büyük önem taşıyan umut verici bir başlangıçtır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Sosyalist Enternasyonal'in üyesi olan Birleşik Krallık İşçi Partisi ile iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

İşçi Partisi, Dış Politika, Avustralya, İngiltere, Politika, Almanya, İtalya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liderlerden İngiltere'nin Yeni Başbakanı Andy Burnham'a Tebrik Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Haliç’te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu Haliç'te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu
Fenerbahçe’ye geliyor derken ters köşe Ezeli rakibe imza attı Fenerbahçe'ye geliyor derken ters köşe! Ezeli rakibe imza attı
Galatasaray’a transfer olalı aylar olmuştu Takımdan ayrılması an meselesi Galatasaray'a transfer olalı aylar olmuştu! Takımdan ayrılması an meselesi
Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
Samsun’da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada Samsun'da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti

17:30
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 18:23:01. #7.12#
SON DAKİKA: Liderlerden İngiltere'nin Yeni Başbakanı Andy Burnham'a Tebrik Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.