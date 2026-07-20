Liderlerden İngiltere'nin Yeni Başbakanı Andy Burnham'a Tebrik Mesajları

(ANKARA) - İngiltere'de İşçi Partisi lideri Andy Burnham'ın Kral III. Charles tarafından başbakan olarak atanmasının ardından AB, Almanya, İtalya ve Avustralya'dan tebrik mesajları geldi. Liderler, Burnham ile ikili ilişkileri güçlendirme ve ortak çalışmaları sürdürme mesajı verdi.

İngiltere İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral III. Charles tarafından Keir Starmer'ın yerine Başbakan atandı. Burnham'ın resmen göreve başlamasının ardından çok sayıda devlet ve hükümet başkanı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yeni başbakanı tebrik etti.

ALMANYA: "YAKIN ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ BEKLİYORUZ"

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Almanya ile Birleşik Krallık arasındaki yakın ortaklığın önemine işaret ederek, "Andy Burnham'ı Başbakan olarak göreve başlaması dolayısıyla tebrik ediyorum. Almanya ile Birleşik Krallık'ı, bir yıl önce imzalanan Kensington Antlaşması aracılığıyla da yakın bir ortaklık birleştiriyor. Bu temel üzerine kurulu iş birliği için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

MELONİ: "STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yayımladığı mesajda Burnham'ı tebrik ederken, görevden ayrılan Keir Starmer'a da teşekkür etti.

Meloni, "Yeni Başbakan Andy Burnham'a iyi dileklerimi ve tebriklerimi iletiyorum. İtalya ve Birleşik Krallık, derin bir dostluk ve yıllar içinde giderek daha sağlam hale gelen bir iş birliğiyle birbirine bağlıdır. Göç akımlarının yönetiminden uluslararası krizlere kadar birçok alanda büyük bir iş birliği ruhuyla çalıştık" dedi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlenerek devam edeceğine inandığını belirten Meloni, Starmer'a da İngiltere-İtalya ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

AB'DEN ORTAKLIK MESAJI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Burnham'ı tebrik ederek, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Von der Leyen, "Sevgili Andy Burnham, Başbakan olarak onaylanmanız dolayısıyla tebrikler. AB-İngiltere ortaklığını güçlendirmek için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Paylaştığımız kıtanın güvenliği ve Manş Denizi'nin her iki yakasındaki insanların refahı için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da son iki yılda AB-Birleşik Krallık ilişkilerinin olumlu bir ivme kazandığını belirterek, "Vatandaşlarımız ve işletmelerimiz yararına iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği birlikte daha güçlü" değerlendirmesinde bulundu.

AVUSTRALYA'DAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de başbakanlık görevine başlayan Burnham'ı kutladı. Albanese mesajında, "Birleşik Krallık Başbakanı olarak atanan Başbakan Burnham'ı tebrik ediyorum. Avustralya ve Birleşik Krallık, ortak değerler ve halklarımız arasındaki güçlü bağlarla birbirine bağlı uzun süreli dostlar, müttefikler ve ortaklardır. Önümüzdeki yıllarda güvenlik, dayanıklılık ve refah alanlarında ortaklığımızı daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

SOSYALİST ENTERNASYONAL: UMUT VERİCİ BİR BAŞLANGIÇ

Sosyalist Enternasyonal, Birleşik Krallık'ın yeni İşçi Partili Başbakanı Andy Burnham'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Yapılan açıklamada, Burnham'ın Başbakanlık görevine başlaması dolayısıyla kendisine başarı dilekleri iletilirken, Büyük Manchester Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde halkın ihtiyaçlarını dinleyen ve halk yararına çalışan bir yönetim anlayışı sergilediği ifade edildi.

Açıklamada, Burnham'ın başbakan olarak bu yaklaşımını ulusal ölçekte hayata geçirme ve aynı zamanda günümüzün karmaşık küresel sorunlarıyla mücadele etme fırsatına sahip olduğu belirtildi. Sosyalist Enternasyonal'in açıklamasında "İlerici ailemiz açısından bu, Birleşik Krallık, Avrupa ve dünya için büyük önem taşıyan umut verici bir başlangıçtır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Sosyalist Enternasyonal'in üyesi olan Birleşik Krallık İşçi Partisi ile iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin beklendiği ifade edildi.