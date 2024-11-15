Anıtkabir\'de Slogan Atılması... Umut Akdoğan: Kimse Ata\'sının Mezarında Bu Saygısızlığın Yapılmasını Kabul Etmez, Edemez

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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Ben Anıtkabir komutanıyla yaptığım görüşmeyi, Milli Savunma Bakanıyla da yapacağım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a da söyleyeceğim. Herhangi bir yerde karşılaşmamız halinde veya bir sonraki bayramda bunun tekrarı halinde Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu konuyu açacağım, söyleyeceğim, duyduğumuz üzüntüyü belirteceğim. Kimse Ata'sının mezarında bu saygısızlığın yapılmasını kabul etmez, edemez" dedi.

Son yıllarda Anıtkabir avlusuna özel listeyle alınan bazı vatandaşlar, Atatürk'ün 86'ncı ölüm yılındaki anmada, "Cumhurbaşkanım seni çok seviyoruz. Allah'a emanet olasın", "Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban olurum", "Reis, reis, reis" sloganları attı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, ANKA Haber Ajansı'na konuya ilişkin Anıtkabir Komutanı'yla görüştüğünü söyledi. Slogan atılmasına tepki gösteren Akdoğan, şunları söyledi:

"Dün Anıtkabir'deydim. Anıtkabir'de Anıtkabir Komutan ile görüştüm. Resmi bayramlarda ve son olarak 10 Kasım'da yapılan saygısızlığı bir kez daha hatırlattım. Biliyorsunuz 10 Kasım'da Anıtkabir'de Erdoğan lehine slogan atıldı. Bundan önceki resmi bayramlarda da yapılmıştı. Buna engel olunması gerektiğini söyledim. Aynı zamanda Anıtkabir'de bir telefon açarak Milli Savunma Bakanı'ndan da randevu talep ettim. Yine herhangi bir yerde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la karşılaşırsam ona da söylerim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a bu konuyu aktaracağım. Çünkü milyonların ruhunda, kalbinde çok derin bir yara açıyor bu konu. Basit bir konu değildir.

"Tekrarı halinde Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu konuyu açacağım, söyleyeceğim"

Herhangi bir mezarlığa gittiğimizde, annemizin, babamızın, atamızın, dedemizin mezarına gittiğimizde bu saygısızlığı yapıyor muyuz veya biz annemizin, babamızın, ailemizin, atamızın, dedemizin mezarı başında bir Fatiha okurken, birileri slogan atsa bundan hoşlanır mıyız? Mesele şu; bir grup geliyor, o grup beş altı otobüs halinde getiriliyor. Bir bariyer çekiliyor. O bariyerin içine bu grup alınıyor. Sadece görevleri Erdoğan lehine slogan atmak. Erdoğan'ın lehine slogan atıyorlar ve oradan ayrılıyorlar. Yani mozoleye gidip bir dua etmek bile bu grubun aklına gelmiyor. veya görevleri içerisinde tanımlanmamış. Dolayısıyla bu çok acı verici, bizi yaralayan bir şey. Milyonları derinden üzen bir şey. Bu konuyla ilgili görüşmelerimizi temaslarımızı sürdüreceğiz. Ben Anıtkabir komutanıyla yaptığım görüşmeyi, Milli Savunma Bakanıyla da yapacağım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a da söyleyeceğim. Herhangi bir yerde karşılaşmamız halinde veya bir sonraki bayramda bunun tekrarı halinde Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu konuyu açacağım, söyleyeceğim, duyduğumuz üzüntüyü belirteceğim. Kimse Ata'sının mezarında bu saygısızlığın yapılmasını kabul etmez, edemez."