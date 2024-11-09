Anıtkabir'de Yoğun Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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Anıtkabir'de Yoğun Ziyaretçi Akını

Anıtkabir\'de Yoğun Ziyaretçi Akını

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

09.11.2024 16:46
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Birçok vatandaş yarın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle Anıtkabir ziyaretlerini bir gün öne çekti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederek dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

Nöbet değişimi sırasında askerlerin seremonisi de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Her özel günde Anıtkabir'e geliyoruz"

Anıtkabir'i ziyaret eden 19 yaşındaki Edanur Marangoz, "Her milli bayramımızda Anıtkabir'e geliyoruz. Normalde arkadaşlarımızla yarın gelecektik ama çok kalabalık olacağını düşündüğümüz için bugün ziyaret ettik." dedi.

Çocuklarıyla Manisa'dan gelen, 50 yaşındaki Fatih Mehmet Karatohulu da "Yarın yoğunluğun fazla olacağını düşündük o yüzden bir gün önce geldik. Çocuklarım ilk defa görüyor Anıtkabir'i. Ben de 30 yıl önce üniversite öğrencisiyken gelmiştim, ikinci kez görmek bugün nasip oldu." diye konuştu.

Anıtkabir'e arkadaşlarıyla gelen 18 yaşındaki Sıla Salca ise bugünkü Anıtkabir ziyaretini yoğunluk olmaması durumunda yarın da tekrarlamak istediğini dile getirdi.

Anıtkabir'i görmek için ailesiyle İzmir'den gelen 37 yaşındaki Uğur Tanışan da "İzmir'den bugün keşif için geldik. Asıl yarın geleceğiz. Ailemizle geldik, kızım ilk defa gördü. Burası çok farklı bir yer. Herkes bir kere gelmeli." ifadelerini kullandı.

Anıtkabir, yarın saat 22.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, 10 Kasım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anıtkabir'de Yoğun Ziyaretçi Akını - Son Dakika

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