Anka Haber Ajansı 10 Mart Pazartesi Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 10 Mart Pazartesi Gündemi

ANKA Haber Ajansı 10 Mart Pazartesi gündemi

10.03.2025 09:28  Güncelleme: 10:53
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10.00 - 13.00 - 16.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan'ı TBMM'de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Tire Çayırlı Köyü'nü ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

11.00 - 12.00 - 13.00 - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve beraberindeki milletvekili heyeti, Hatay'ın Yayladağ Sınır Kapısı'nda açıklama yapacak ve ardından Samandağ'da vatandaşlarla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ YAYLADAĞ - SAMANDAĞ)

12.30 - Hekimler 14 Mart Tıp Haftası'na girerken yeni bir sağlık sisteminin ayrıntılarını basın toplantısı ile paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (ANKARA)

14.00 - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanıp görevden alınmasının ardından Beykoz Belediye Meclisi'nde Başkanvekili seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Ataşehir'de "Belediyecilikte Akıllı Dönüşüm" programının tanıtımı gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - 18.57 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, Kabine üyeleriyle iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

18.57 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş parlamento muhabirleriyle iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.30 - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Lazkiye'de yaşanan "katliama" ilişkin Kadıköy İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.30 - Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş- Gaziantep FK maçı oynanacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 10 Mart Pazartesi Gündemi - Son Dakika

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