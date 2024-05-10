İzmir Valisi güvenlik verilerini paylaşacak, TÜİK iş gücü istatistiklerini açıklayacak

Güncel

09.00 - İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'de Mart - Nisan 2024 döneminde gerçekleştirilen güvenlik ve asayişe ilişkin verileri paylaşacak.(GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

10.00 - TÜİK, mart ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksleri ile mart ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in de katılacağı basın toplantısıyla, 16-21 Ekim 2024 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek SKAL İnternational Dünya Kongresi'ne ilişkin bilgi verilecek. GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

11.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

11.00 - 16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya İl Başkanlığını, Kütahya Belediye Başkanlığını, Uşak İl Başkanlığı'nı ve Uşak Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI -/KÜTAHYA/UŞAK)

11.00 - Bazı eğitim sendikalarına bağlı öğretmenler, İstanbul'da bir öğrencinin öldürdüğü okul müdürü İbrahim Oktugan cinayetine tepki göstermek için kısa süreli iş bırakacak. Eğitim sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı önünden TBMM'ye yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - "Eğitimde Şiddeti Hayır" demek için iş bırakacak eğitimciler, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezi'nde MYK kararlarını açıklayacak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - Eğitim Sendikaları İzmir şubeleri, "Eğitimde Şiddete Hayır!" konulu basın açıklamasında bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

14.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu Fatsa'da halk buluşması ve belediye ziyaretleri yapacak. (ORDU)

18.30 - Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 2023 Yılı Başarılı Gazetecileri Ödülleri,Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

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