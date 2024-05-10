İzmir Valisi güvenlik verilerini paylaşacak, TÜİK iş gücü istatistiklerini açıklayacak - Son Dakika
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İzmir Valisi güvenlik verilerini paylaşacak, TÜİK iş gücü istatistiklerini açıklayacak

İzmir Valisi güvenlik verilerini paylaşacak, TÜİK iş gücü istatistiklerini açıklayacak

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'de gerçekleştirilen güvenlik ve asayişe ilişkin verileri paylaşacak. TÜİK ise mart ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

10.05.2024 09:33  Güncelleme: 09:37
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09.00 - İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'de Mart - Nisan 2024 döneminde gerçekleştirilen güvenlik ve asayişe ilişkin verileri paylaşacak.(GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

10.00 - TÜİK, mart ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksleri ile mart ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in de katılacağı basın toplantısıyla, 16-21 Ekim 2024 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek SKAL İnternational Dünya Kongresi'ne ilişkin bilgi verilecek. GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

11.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

11.00 - 16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya İl Başkanlığını, Kütahya Belediye Başkanlığını, Uşak İl Başkanlığı'nı ve Uşak Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI -/KÜTAHYA/UŞAK)

11.00 - Bazı eğitim sendikalarına bağlı öğretmenler, İstanbul'da bir öğrencinin öldürdüğü okul müdürü İbrahim Oktugan cinayetine tepki göstermek için kısa süreli iş bırakacak. Eğitim sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı önünden TBMM'ye yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - "Eğitimde Şiddeti Hayır" demek için iş bırakacak eğitimciler, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezi'nde MYK kararlarını açıklayacak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - Eğitim Sendikaları İzmir şubeleri, "Eğitimde Şiddete Hayır!" konulu basın açıklamasında bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

14.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu Fatsa'da halk buluşması ve belediye ziyaretleri yapacak. (ORDU)

18.30 - Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 2023 Yılı Başarılı Gazetecileri Ödülleri,Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Valisi güvenlik verilerini paylaşacak, TÜİK iş gücü istatistiklerini açıklayacak - Son Dakika

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