Anka Haber Ajansı 10 Nisan Perşembe Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 10 Nisan Perşembe Gündemi

ANKA Haber Ajansı 10 Nisan Perşembe Gündemi

10.04.2025 09:12  Güncelleme: 10:42
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09.30 - Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

10.30 - 2015 yılında görevi başında terör saldırısıyla şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz için İstanbul Adliyesi'nde anma töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

14.00 - Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - İzmir'de öğrenciler, Petrol-İş Aliağa Şubesi'nin örgütlü olduğu Temel Conta isimli fabrikada 100 gün aşkın süredir grev yapan işçilere destek verecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

14.00 - Eğitim İş, Milli Eğitim Bakanlığı önünde "MEB, proje okulu atamalarındaki kritere dayalı olmayan keyfi atamaları iptal etmeli, kayırmacılığa son verilmeli" çağrısıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, halka sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı temel gıda ürünleri sunmak amacıyla kent genelinde hizmet verecek İZMAR marketlerinin ilkinin açılış törenine ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

15.30 - 17.15 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Furkan Tuna, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı, 301 gencin tutukluğuna ilişkin İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

16.30 - Eğitim İş İzmir Şubesi "MEB, proje okulu atamlarındaki kritere dayalı olmayan keyfi atamaları iptal etmeli, kayırmacılığa son verilmeli" çağrısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklamasında bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

17.00 - Eğitim Sen İzmir Şubesi "Proje okulu atamlarında keyfiyete son verilmeli, liyakat esas alınmalıdır" çağrısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklamasında bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

17.00 - Beyoğlu Belediyesi çayın 1 TL, kahvenin 5 TL'ye içilebildiği Emekli Evi'nin ikincisini Hasköy'de açacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL)

17.00 - Türkiye İşçi Partili öğrenciler Genel Başkan Erkan Baş'ın katılımıyla Gülhane Parkı'nda buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2024 yılının başarılı gazetecilerine ödüllerini Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde takdim edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

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Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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