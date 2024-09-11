İstanbul'da Kırtasiye Malzeme Dağıtım Töreni

Güncel

09.30- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Mustafa Itri İlk ve Ortaokulu Kırtasiye Malzeme Dağıtım Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim, inşaat maliyet ve ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA) 11.00- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın örgütlerinin katılımıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.30- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.00 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, toplu sözleşme hakkı için başlatılan Adalet Nöbeti'nin 14'üncü gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de Adalet Nöbetini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, gündeme ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Birlik Sağlık Sen üyeleri, Aile hekimlerinin sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Metin Kıratlı'nın yemin törenine katlacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

17.30 - İzmir Barosu, "MESEM'ler Kapatılsın, Çocukların Ekonomik Sömürüsü Son Bulsun" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheli, adliyeye getirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…