İliç\'teki Maden Faciası ve Gündemdeki Diğer Gelişmeler

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ANKA HABER AJANSI 14 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

ANKA ekibi, maden faciasının yaşandığı İliç'deki gelişmeleri olay yerinde yerinde izliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

09.30: Saadet Partisi - Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

10.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

11.00 - ANTIP İşçilerinden 21'i aileleriyle birlikte Cebeci Tıp fakültesinde basın açıklaması yapacak.

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Proje tanıtım toplantısını Haliç Kongre Merkezi'nde yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

12.00 - Haber-Sen İstanbul Şubeleri tarafından 'Cumartesi Çalıştırma ve Sayı Dayatması Zulmüne Hayır' basın açıklaması İstanbul PTT Başmüdürlüğü önünde gerçekleşecek.

12.30 - İzmir Sağlık Platformu tarafından şehir hastaneleri ve acil servislerin sorunlarına ilişkin basın açıklaması düzenlenecek.

12.45 - Türkiye Kamu-Sen İzmir SGK İl Müdürlüğü önünde, 3600 ek göstergenin mağdur olan YHS ve tüm kamu çalışanlarına verilmesi ayrıca 8.000 TL ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması -5510 sayılı yasadaki 2008 öncesi ve sonrası ayrımının kaldırılması hakkında basın açıklaması yapacak.

13.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ı ziyareti sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

13.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün maden felaketinin yaşandığı Erzincan, İliç'e gidiyor.

13.30 - İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren AKAR TEKSTİL Yönetim Kurulu Üyesi tarafından silahlı saldırıya uğrayan DERİTEKS Sendikası başkanı ve üyeleri. AKAR TEKSTİL önünde basın açıklaması yapacak.

14.00 - TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, Erzincan İliç'te yaşanan maden felaketi ile ilgili İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak.

15.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ilçe Belediye Başkan adayları için genel merkezde gerçekleşecek tanıtım toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

16.00 - CHP Etimesgut Seçim Ofisi Açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun katılımı ile birlikte açılacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

16.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara - Sincan'da esnaf ziyaretinde bulunacak.

17.00- CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli basın buluşması gerçekleştirecek.

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...