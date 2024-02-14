İliç\'teki Maden Faciası ve Gündemdeki Diğer Gelişmeler

ANKA HABER AJANSI 14 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
ANKA ekibi, maden faciasının yaşandığı İliç'deki gelişmeleri olay yerinde yerinde izliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
09.30: Saadet Partisi - Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
10.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
11.00 - ANTIP İşçilerinden 21'i aileleriyle birlikte Cebeci Tıp fakültesinde basın açıklaması yapacak.
11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Proje tanıtım toplantısını Haliç Kongre Merkezi'nde yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
12.00 - Haber-Sen İstanbul Şubeleri tarafından 'Cumartesi Çalıştırma ve Sayı Dayatması Zulmüne Hayır' basın açıklaması İstanbul PTT Başmüdürlüğü önünde gerçekleşecek.
12.30 - İzmir Sağlık Platformu tarafından şehir hastaneleri ve acil servislerin sorunlarına ilişkin basın açıklaması düzenlenecek.
12.45 - Türkiye Kamu-Sen İzmir SGK İl Müdürlüğü önünde, 3600 ek göstergenin mağdur olan YHS ve tüm kamu çalışanlarına verilmesi ayrıca 8.000 TL ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması -5510 sayılı yasadaki 2008 öncesi ve sonrası ayrımının kaldırılması hakkında basın açıklaması yapacak.
13.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ı ziyareti sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
13.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün maden felaketinin yaşandığı Erzincan, İliç'e gidiyor.
13.30 - İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren AKAR TEKSTİL Yönetim Kurulu Üyesi tarafından silahlı saldırıya uğrayan DERİTEKS Sendikası başkanı ve üyeleri. AKAR TEKSTİL önünde basın açıklaması yapacak.
14.00 - TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, Erzincan İliç'te yaşanan maden felaketi ile ilgili İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak.
15.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ilçe Belediye Başkan adayları için genel merkezde gerçekleşecek tanıtım toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
16.00 - CHP Etimesgut Seçim Ofisi Açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun katılımı ile birlikte açılacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
16.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara - Sincan'da esnaf ziyaretinde bulunacak.
17.00- CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli basın buluşması gerçekleştirecek.
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...
Erzincan İliç'te toprak kayması meydana gelen bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği, hızının da ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a 12 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları ele alınacak.
Uzun yıllardır televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak. Yeni ismi 'Kurtlar Vadisi Kaos' olan dizi, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın da yer alacağı bir kadroyla izleyicilerle buluşacak.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Son Dakika › Güncel › İliç'teki Maden Faciası ve Gündemdeki Diğer Gelişmeler - Son Dakika
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