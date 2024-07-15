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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Törenleri...

09.00 - 00.30- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret edecek, şehit aileleriyle yemekte bir araya gelecek; Havacılık Daire Başkanlığı, Polis Özel Harekat Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenlere katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

10.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler Panosu önünde düzenlenecek programa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

10.00- İzmir Valiliğince Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

11.30-20.00 -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakacak. Cumhurbaşkanlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL-ANKARA)

16.30 - 17.00- TBMM'deki tören 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayacak, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil koyacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'deki törene katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

17.15 -17.30 - "Milletin Zaferi - Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi"ni ziyaretin ardından, TBMM Tören Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş birer konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

19.30 - İstanbul Valiliği Mehter Takımı eşliğinde Saraçhane Parkı'nda yürüyüş ve etkinlikler düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

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12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gerçekleştirilecek Habertürk TV programına katılacak. (ANKARA)

20.00- İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, sokak hayvanlarının 'ötenazi' edilmesini öngören yasa teklifine karşı "Katliama Geçit Yok" sloganıyla eylem düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

-ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...