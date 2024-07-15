15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Törenleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Törenleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Törenleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret edecek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz Şehitler Panosu önünde programa katılacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli törenlere katılacak, TBMM'deki törenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşma yapacak, İstanbul Valiliği Saraçhane Parkı'nda yürüyüş ve etkinlikler düzenleyecek.

15.07.2024 09:43  Güncelleme: 09:44
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Törenleri...

09.00 - 00.30- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret edecek, şehit aileleriyle yemekte bir araya gelecek; Havacılık Daire Başkanlığı, Polis Özel Harekat Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenlere katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

10.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler Panosu önünde düzenlenecek programa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

10.00- İzmir Valiliğince Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

11.30-20.00 -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakacak. Cumhurbaşkanlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL-ANKARA)

16.30 - 17.00- TBMM'deki tören 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayacak, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil koyacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'deki törene katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

17.15 -17.30 - "Milletin Zaferi - Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi"ni ziyaretin ardından, TBMM Tören Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş birer konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

19.30 - İstanbul Valiliği Mehter Takımı eşliğinde Saraçhane Parkı'nda yürüyüş ve etkinlikler düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

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12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gerçekleştirilecek Habertürk TV programına katılacak. (ANKARA)

20.00- İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, sokak hayvanlarının 'ötenazi' edilmesini öngören yasa teklifine karşı "Katliama Geçit Yok" sloganıyla eylem düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

-ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Törenleri - Son Dakika

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