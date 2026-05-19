19 Mayıs Coşkusu Yurt Genelinde Kutlanıyor
19 Mayıs Coşkusu Yurt Genelinde Kutlanıyor

19.05.2026 09:02  Güncelleme: 09:34
ANKA Haber Ajansı 19 Mayıs Salı gündemi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor...

09.00 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.00 - İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

09.30 - Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATA Çiftliği'nde düzenlenecek Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusuna katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - 11.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çayyolu Atapark'ta ve Kızılay Zafer Anıtı'nda resmi törene katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Diyarbakır Valiliği tarafından kutlama programı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

11.00 - 12.30 - 13.30 - 14.30 - 16.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Havza ilçesinde sel mağduru esnaf ve vatandaşları, ardından Kıranköy Mezarlığı'nda Ozan Arif'in mezarını ziyaret edecek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Onur Anıtı'na çelenk sunacak, Atakum Belediyesi Mimar Sinan Düğün Salonu'nda Gençlik Buluşmasına katılacak. Özdağ, Zafer Gençlik Kafe'nin açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ SAMSUN)

11.00 - Kalamış Atatürk Parkı'nda Bisiklet Turu düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - CHP Ankara İl Başkanlığı, Ulus'ta Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşü, Gençlik Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek, ardından çelenk töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güvenpark'tan Anıtkabir'e düzenlenecek "19 Mayıs Gençlik Korteji" yürüyüşüne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 20.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Maltepe Kenan Onuk Stadyumu Atletizm Pisti Etkinliği'ne katılacak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konser Programı'nı izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunum ve kutlama töreni yapılacak ardından 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda başlayarak Alsancak İskelede sona erecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

16.30 - 19.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konseri'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.30 - 20.30 - Ataşehir'de ve Kartallı Kazım Meydanı'nda yürüyüş düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'i ziyaret ediyor. (PEKİN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 09:40:21.
