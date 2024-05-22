Günlük Gündem: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'de toplantıya katılacak - Son Dakika
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Günlük Gündem: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'de toplantıya katılacak

Günlük Gündem: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM\'de toplantıya katılacak

ANKA Haber Ajansı 22 Mayıs Çarşamba Gündemi

22.05.2024 09:43  Güncelleme: 09:45
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09.00 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi, Milli Savunma Komisyonu Başkanları Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

10.00 - DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve milletvekilleri, TBMM basın kapısı önünde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek. (ANKARA)

09.15 - 10.30 - TBMM'de Saadet- Gelecek ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

10.30 - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Rekabet Kurumu Başkanlığı sunum yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği, Konak SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde, kamuda tasarruf tedbirleri ile kamu çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - Büro Emekçileri Sendikası, emeklilik şartları ve yasal düzenlemelere tepki göstermek için SGK İzmir İl Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun cezalarını artıran Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - 19.00- AKP MKYK, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan, Beytepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ- TAHRAN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Hakan Fidan, Uluslararası, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük Gündem: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'de toplantıya katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük Gündem: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'de toplantıya katılacak - Son Dakika
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