TCG İSTANBUL fırkateyni basın mensuplarına tanıtılacak - Son Dakika
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TCG İSTANBUL fırkateyni basın mensuplarına tanıtılacak

TCG İSTANBUL fırkateyni basın mensuplarına tanıtılacak

ANKA HABER AJANSI 22 NİSAN PAZARTESİ GÜNDEMİ

22.04.2024 09:02  Güncelleme: 09:05
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10.00 - TCG İSTANBUL fırkateyni basın mensuplarına tanıtılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, nisan ayı tüketici güven endeksi, şubat ayı hizmet üretim endeksi ve mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 13.00 - 14.00 -TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik" temalı yarışmaların ödül törenine katılacak, dünya çocuklarını kabul edecek. Kurtulmuş, TBMM Çocuk Özel Oturumu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- ANKARA)

11.30 - 12.45 - 15.15 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ta... Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, daha sonra Erbil'e de ziyarette bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - IRAK)

13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı kapsayan üç günlük ziyareti, İstanbul ile başlayacak.

13.30 - Steinmeier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek, birlikte Almanya'ya Türk işçilerinin göçünü konu alan Sirkeci Garı'ndaki "Gurbette Hasret" sergisini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

18.30 - DEM Parti Kadın Meclisi "tecavüz çeteleri hesap verecek" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00 - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi "çocuk işçiliğine karşı" basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCG İSTANBUL fırkateyni basın mensuplarına tanıtılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCG İSTANBUL fırkateyni basın mensuplarına tanıtılacak - Son Dakika
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