10.00 - TCG İSTANBUL fırkateyni basın mensuplarına tanıtılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
10.00 - TÜİK, nisan ayı tüketici güven endeksi, şubat ayı hizmet üretim endeksi ve mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - 13.00 - 14.00 -TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik" temalı yarışmaların ödül törenine katılacak, dünya çocuklarını kabul edecek. Kurtulmuş, TBMM Çocuk Özel Oturumu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- ANKARA)
11.30 - 12.45 - 15.15 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ta... Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, daha sonra Erbil'e de ziyarette bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - IRAK)
13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)
Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı kapsayan üç günlük ziyareti, İstanbul ile başlayacak.
13.30 - Steinmeier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek, birlikte Almanya'ya Türk işçilerinin göçünü konu alan Sirkeci Garı'ndaki "Gurbette Hasret" sergisini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)
18.30 - DEM Parti Kadın Meclisi "tecavüz çeteleri hesap verecek" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
19.00 - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi "çocuk işçiliğine karşı" basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)
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Son Dakika › Güncel › TCG İSTANBUL fırkateyni basın mensuplarına tanıtılacak - Son Dakika
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Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı Nisan ayı olağan genel kurulu Akçakoca'da gerçekleştirildi. Kaymakam ve ilçe protokolünün katılımıyla yapılan genel kurulda, ilçede yapılan çalışmalar ele alındı ve muhtarların talepleri ve sorunları da dikkate alınarak 2024 yılı yatırım programı oluşturuldu.
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Türk Bayraklarıyla ilçede teşekkür turu attı. Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen tura, belediyenin tüm birim müdürleri ve her birimden üniformalarıyla temsili personel katıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Osmaniye İlkokulu öğrencileri, meslekleri daha iyi tanımak için Akçakoca Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret programında öğrenciler, Kaymakam Mustafa Can ile sohbet ederek mesleği yerinde öğrenme fırsatı buldu.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, ilçe meydanında düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren halka mevlid okuttu.
Muş'un Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki eski çoban Emrah Karadağ, herhangi bir enstrüman kullanmadan sadece başparmağı yardımıyla çıkardığı kaval sesi ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Oturduğu mahalleye yakın meralarda otlatılan koyunların yanına giderek kaval sesi çıkardığını söyleyen Karadağ, yeteneğini sürekli geliştirdiğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen BOZDOĞAN-28 operasyonlarında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.
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