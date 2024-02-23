Anka Haber Ajansı 23 Şubat Cuma Gündemi

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1-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci'yi ziyaret edecek. Özel akşam da Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu'nun çalışma yemeğine katılacak.

2- Ankara Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Umut Akdoğan, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki 3 dönüm arazinin Adıyaman Samsat Belediyesi'ne sosyal tesis yapmak üzere kiralanmasıyla ilgili Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Gazi Orman Çiftliği Parkı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ) (10.30)

3- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çekmeköy'de ve Sancaktepe'de Halk'la Buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI) (12.30-17.00)

4- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI) (15.00)

5- Bornova Eski Belediye Başkanı Sırrı Aydoğan için Bornova Belediye Başkanlığı binası önünde cenaze töreni düzenlenecek Aydoğan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Bornova Merkez Cami'den kaldırılacak (GÖRÜNTÜLÜ) (15.00)